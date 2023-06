Afrique: Appel à candidatures pour le Fonds africain de soutien à la société civile

document

Appel aux organisations nationales et régionales de la société civile travaillant au Burkina Faso, en Éthiopie, au Kenya, au Sénégal et au Nigéria.

TrustAfrica a le plaisir d’annoncer le deuxième cycle de financement de l’Initiative de soutien à la société civile africaine (ACSI) qui a fourni un soutien de plus de 650.000 Dollars américains en 2022. L’initiative d’octroi de subventions se concentre sur le renforcement de la résilience des organisations de la société civile en Afrique pour renforcer la résilience après la pandémie de Covid-19. Nous invitons les organisations qualifiées en Éthiopie, au Kenya, au Nigeria, Sénégal et au Burkina Faso, travaillant au niveau national et régional , à postuler pour des subventions de renforcement de capacité et de soutien opérationnel de base.

Cette initiative vise à fournir un soutien opérationnel de base aux organisations de la société civile qui démontrent un bon bilan en matière de réalisations, en particulier en ce qui concerne le plaidoyer politique et la promotion de la voix des femmes sur les questions de santé et de développement en Afrique. Reconnaissant la nécessité d’une forte capacité organisationnelle et d’une flexibilité pour offrir des programmes et des campagnes stellaires, nous sommes fiers de fournir, par le biais de ce mécanisme de sous-attribution, un écosystème de soutien aux organisations prometteuses et agiles de la société civile pour soutenir leurs opérations, retenir le personnel clé et renforcer le leadership et l’orientation de la mission, la capacité administrative et de gestion et la stabilité financière. Les organisations de la société civile oeuvrant à la promotion de la justice entre les sexes, de l’inclusion financière et de la prestation équitable des soins de santé sur l’ensemble du continent devraient faire acte de candidature. Nous faisons confiance à une société civile forte qui sous-tend un espace holistique pour divers efforts qui renforcent la confiance et la responsabilité entre les citoyens et leurs institutions. Pour ce faire, nous pensons que ce soutien aidera la société civile à être plus résiliente, agile et durable.

RENFORCER LA RÉSILIENCE ET ALLER DE L’AVANT

L’Initiative de soutien à la société civile africaine est un mécanisme de soutien proactif et une plate-forme de réseautage pour les OSC afin d’accroître la résilience institutionnelle et de soutenir d’importantes campagnes de plaidoyer en matière de politique de santé et de développement et d’inclusion financière. La pandémie de COVID-19 et l’environnement économique continuellement difficile ont révélé la fragilité de la société civile africaine, opérant dans des environnements incertains, et a accru la pression pour maintenir les opérations dans un contexte de financement réduit et non diversifié des opérations de base. Ceci, combiné à une tendance au rétrécissement de l’espace civique dans certains pays africains, en fait un moment critique pour assurer un système robuste de soutien à la société civile. L’Initiative de soutien à la société civile africaine répond à la nécessité d’investir dans le renforcement des OSC nationales et régionales essentielles au plaidoyer politique, en soutenant l’appropriation locale de ces progrès, en veillant à ce que les changements reflètent le contexte local, tout en maintenant la responsabilité du gouvernement à long terme. L’Initiative de la société civile africaine encouragera également les échanges d’apprentissage entre pairs et le réseautage à travers cette plate-forme. Le Fonds est soutenu en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) pour fournir un appui direct et flexible aux organisations de la société civile en Afrique.

L’Initiative vise à atteindre trois résultats clés interdépendants :

Renforcement de la capacité opérationnelle des organisations de la société civile d’Afrique subsaharienne de faire progresser les mandats organisationnels et l’importance des questions de politique générale. Renforcement des capacités de communication et de plaidoyer des OSC bénéficiaires grâce à un appui au renforcement des capacités fondé sur la demande Réseau de pairs multisectoriel valorisé parmi les OSC qui fait activement progresser l’expertise en matière de création de mouvements et de plaidoyer.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ – QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE ?

Les organisations peuvent demander des subventions jusqu’à un maximum de 120.000 Dollars américains pour une période de 18 mois. Les organisations qui seront choisies recevront des subventions moyennes à importantes, allant de 60.000 $ à 120.000 $ pour les besoins de soutien opérationnel de base de l’organisation. Chaque attribution comprendra deux composantes : soutien général au fonctionnement (60%°) et soutien spécifique pour le renforcement de capacité (40%), ce dernier étant fourni pour combler des lacunes spécifiques en matière de développement organisationnel, par exemple en élaborant un plan stratégique ; formation en matière de plaidoyer et de communication ; élaboration de propositions de financement, élaboration de procédures et de systèmes internes tels que la gestion financière, les mécanismes de gouvernance, le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (Mel) ou les stratégies de mobilisation des ressources.

ELIGIBILITY CRITERIA – WHO CAN APPLY?

Si vous êtes une OSC nationale ou régionale dans les pays et régions cibles suivants – Kenya (Afrique de l’Est, Éthiopie (Afrique de l’Est), Nigeria, Sénégal ou Burkina Faso (Afrique de l’Ouest), avec des femmes dans des rôles de leadership, si vous êtes engagés dans le plaidoyer en matière de politiques, poursuivant des objectifs d’équité de genres dans les domaines thématiques de l’inclusion financière, de la justice de genre et / ou de l’équité en santé, alors envoyez votre candidature. Les OSC qui dirigent des réseaux de collaboration qui travaillent et/ou font campagne ensemble peuvent présenter une demande, en indiquant clairement le principal bénéficiaire du financement. Les candidats doivent se conformer aux élèments ci-dessous:

Les Organisations africaine de la société civile enregistrées travaillant au niveau NATIONAL ou RÉGIONAL qui n’ont jamais bénéficié de subventions directes du BMGF et de l’ACSI.

Les Organisations de la Société civile travaillant essentiellement sur LES DROITS DES FEMMES

Les organisations de la société civile doivent oeuvrer dans le PLAIDOYER POLITIQUE dans l’un des trois domaines thématiques: Equité en matière de santé Équité entre les sexes Inclusion financière

Capable de recevoir et de gérer des fonds en tant qu’organisation légalement enregistrée ou par l’intermédiaire d’un sponsor fiscal légalement enregistré (lorsqu’un candidat ne répond pas aux critères essentiels de gestion des fonds de subvention, un sponsor fiscal peut être proposé au nom du candidat).

Posséder un système, des politiques et des procédures qui contrôlent et suivent les revenus et les dépenses

L’expérience dans l’attribution subsidiaire de subvention est un plus

CE QUE NOUS NE POUVONS PAS FINANCER

Fonds pour les voyages aux États-Unis

Subventions de dotation

Projets d’immobilisations, tels que l’achat ou la construction de bâtiments.

Activités politiques

Lobbying

Activités ou entreprises à but lucratif

QUELLES SONT LES ATTENTES?

Les organisations qui seront choisies devront :

Participer à un atelier de co-création, à des ateliers de renforcement des capacités, à des échanges d’apprentissage et à des plateformes de création de réseaux.

Contribuer à l’apprentissage et aux expériences de la communauté de pratique

Collaborer à l’amplification de la voix de la société civile sur les thèmes et les campagnes d’engagement politique pertinents.

COMMENT POSTULER

Les demandes doivent être présentées sous la forme d’une brève note conceptuelle, ne dépassant pas trois pages ou 1000 mots, y compris les sections suivantes :

Profil de l’organisation (p. ex., année d’établissement, siège social, direction, nombre de membres du personnel, domaines d’intervention, pays où vous travaillez, budget annuel total, bailleurs de fonds)

Informations concernant la personne ressource principale

Mission organisationnelle, approche et principales réalisations liées aux thèmes spécifiques énumérés ci-dessus (justice de genre, inclusion financière et accès équitable à la santé)

Principaux besoins et objectifs en matière de renforcement des capacités institutionnelles Résultats attendus ; comment ce soutien opérationnel vous aidera à avoir plus d’impact sur les thèmes programmatiques

Partenaires techniques et financiers actuels et passés.

Résumé du budget en dollars américains (60 % de soutien opérationnel - 40 % de renforcement des capacités)

Date limite de dépôt des candidatures

Pour postuler à l’Initiative de soutien à la société civile africaine, veuillez remplir le formulaire de candidature en ligne en utilisant le lien suivant : bit.ly/428vl6M. Vous pouvez envoyer votre candidature en anglais ou en français avant le Lundi 17 juillet 2023 à 17h00 GMT.

Processus d’évaluation

Les candidatures seront évaluées et présélectionnées et invitées pour l’élaboration de propositions par TrustAfrica, avec la contribution du Comité consultatif de l’Initiative de soutien à la société civile africaine.

Questions fréquemment posées

Pour toute information, envoyez vos questions à cfp@trustafrica.org avant le 7 juillet 2023.