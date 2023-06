Afrique du Nord: Meilleure émission digitale au Maghreb - Le média féminin «Binetna» primé

Emna Ben Jemaâ, productrice de contenu, vient de gagner le prix du meilleur pilote pour son émission digitale «On Echange ?» parmi 12 journalistes et/ou créateurs de contenu du Maghreb. Une émission engagée pour l'égalité de genre en Tunisie et pour un meilleur partage des tâches domestiques entre les femmes et les hommes

Emna Ben Jemâa, universitaire à l'origine, a été blogueuse et journaliste citoyenne, dans les années 2010 et 2011. Elle a par la suite animé plusieurs émissions radiophoniques. Emna Ben Jemaâ est par ailleurs la fondatrice depuis quelques années du média féminin à impact positif Binetna (Entre nous), accessible notamment sur le réseau Facebook. Elle vient d'être récompensée du prix du meilleur pilote pour son émission digitale «On Echange ?» par CFI (Agence française de développement des médias).

L'agence, qui s'investit aux côtés des médias et des acteurs de la société civile engagés pour une information pluraliste et démocratique, et en faveur du développement durable, a attribué cette distinction à Emna Ben Jemaâ en reconnaissance de son émission digitale novatrice intitulée «On Echange ?»

«On Echange ?» aborde la question de la charge mentale et explore les différents aspects du partage des tâches domestiques entre les deux époux. L'émission, mi humoristique-mi sérieuse, combine des capsules de mise en scène et des interviews de couples, qui partagent leur expérience et offrent des conseils pratiques pour gérer la charge mentale au quotidien.

L'émission est proposée sous la forme d'un format long de sept minutes sur YouTube, ainsi que de trois capsules de 30 à 190 secondes spécialement adaptées aux réseaux sociaux.

Une proposition visuellement de grande qualité

Le jury de CFI a salué l'initiative : «Une proposition éditoriale très complète, déclinée et adaptée aux usages des plateformes avec une bonne stratégie 360. Les différents formats proposés permettent d'exploiter chaque contenu pour chaque plateforme. Visuellement de très grande qualité avec une image propre, une charte graphique pertinente et une bonne utilisation du format vertical... très impressionnant et c'est tout naturellement que c'est le meilleur pilote ».

Selon l'initiatrice du projet Emna Ben Jemaâ, «cette initiative vise à renforcer le rôle de Binetna en tant que média engagé dans la promotion de l'égalité des genres en Tunisie.

Ainsi que d'une influence positive pour les femmes en proposant des expériences partagées, des conseils pratiques et des astuces pour les aider à s'accepter telles qu'elles sont et à vivre pleinement leur vie quotidienne, sans chercher à répondre aux standards de perfection. «On Echange?» aborde un sujet crucial pour la société tunisienne : «La normalisation du partage des tâches domestiques entre hommes et femmes ».

Le pilote primé a été réalisé dans le cadre du projet Intajat Jadida, organisé par CFI. Douze créateurs de contenu du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc, Libye) avaient été sélectionnés pour participer à ce programme ainsi qu'au concours.