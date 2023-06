Tunisie: 44e Assemblée générale de la chambre tuniso-allemande pour le commerce et l'industrie - Un partenariat exemplaire malgré les aléas

En présence du ministre de l'Economie et de la Planification, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et du Chargé d'affaires à l'ambassade d'Allemagne en Tunisie, l'assemblée était placée d'emblée sous le signe d'un débat avec les sociétés membres sur « les réalités et perspectives des relations tuniso-allemandes, opportunités et risques, visions et réalisations ».

La Chambre tuniso-allemande pour le commerce et l'industrie (AHK) a tenu, récemment, sa 44e assemblée générale ordinaire élective. A l'issue de ses travaux, Ghazi El Biche, CAO de van Laack Tunisie, a été élu président pour une période de deux ans, succédant à Ibrahim Debache (Ennakl). Le programme annoncé par le nouveau président de cet organisme ne manque pas d'ambition et laisse entrevoir des perspectives novatrices et prometteuses dans les programmes de promotion des relations économiques entre la Tunisie et l'Allemagne.

Optimisme mitigé....

En présence du ministre de l'Économie et de la Planification, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et du Chargé d'Affaires à l'ambassade d'Allemagne en Tunisie, l'assemblée était placée d'emblée sous le signe d'un débat avec les sociétés membres sur « les réalités et perspectives des relations tuniso-allemandes, opportunités et risques, visions et réalisations ».

Jörn Bousselmi, directeur général de l'AHK Tunisie, a entrepris de communiquer aux congressistes les résultats de l'enquête annuelle menée début avril 2023 par l'AHK et relative à la situation et perspectives de ses entreprises membres à la lumière des aléas des nouvelles conjonctures économiques qui affectent l'économie mondiale en général et tunisienne en particulier.

Plus de 150 entreprises membres ont participé à cette enquête dont les résultats ont révélé, qu'après la morosité ayant accompagné la pandémie du Covid-19, une large majorité (+90%) affichent leur satisfaction de la situation actuelle et se montrent optimistes quant aux perspectives d'évolution.

Plus de 75% des entreprises prévoient une stabilité (39%) ou une hausse (38%) de leurs investissements.

... Inquiétudes diffuses

Toutefois, les dirigeants enquêtés n'ont pas manqué d'attirer l'attention sur les nombreuses difficultés et crises auxquelles ils se trouvent confrontés au quotidien et qui contribuent à compliquer une situation caractérisée par sa précarité.

Ainsi, sur le plan national, dans leur grande majorité, aussi bien les sociétés tunisiennes qu'allemandes ont confirmé rencontrer des difficultés avec les institutions tunisiennes, notamment avec l'administration et la douane. D'autre part, les incertitudes entourant la politique économique insaisissable et souvent nébuleuse ne sont pas de nature à apaiser les vives et légitimes inquiétudes des opérateurs économiques qui y voient un risque patent pour leur survie.

Ces derniers n'hésitent pas, par ailleurs, de pointer du doigt une inflation galopante et non maîtrisée qui ne manquera pas d'influer sur le cours déjà déprimé du dinar tunisien dont ils prévoient et redoutent une nouvelle chute.

Sur le plan international, c'est la guerre en Ukraine qui impacte négativement leurs performances à cause de la hausse du coût de l'énergie, celui des matières premières et de la perturbation qui affecte la chaîne d'approvisionnement.

La Tunisie doit faire valoir ses atouts

Cependant, l'enquête met en évidence les multiples atouts dont la Tunisie peut se prévaloir et dont elle pourrait tirer les meilleurs profits pour la relance de son économie. Plus de 70% des entreprises interrogées estiment que de multiples et importantes opportunités s'offrent à la Tunisie et qu'elle se devra de ne pas les manquer : sa proximité géographique avec l'Europe, sa main-d'oeuvre aujourd'hui hautement qualifiée et disponible, ainsi qu'une qualité de service et une production avérées et à des prix compétitifs.

Certaines procédures doivent être adaptées

Malgré l'optimisme très relatif affiché par les entreprises allemandes installées en Tunisie, il est clair que les crises récurrentes rendent l'avenir incertain et accentuent la gravité des obstacles qui planent sur les entreprises allemandes présentes en Tunisie.

Cependant, l'on continue à perpétuer la confiance et la foi en l'exemplarité et en la résilience du partenariat entre la Tunisie et l'Allemagne. Cette dernière réitère ses dispositions à soutenir la Tunisie et son économie et à mettre en valeur toutes les opportunités qui s'offrent à elle pour la relance et la régénérescence de son économie.

Une équipe soudée et activement impliquée

A l'issue de l'assemblée générale, les congressistes ont élu à une écrasante majorité Ghazi El Biche, directeur-général de van Laack Tunisie, entreprise textile installée à Bizerte depuis un demi-siècle. El Biche succède à Ibrahim Debache (Ennakl). Il s'est entouré, pour son mandat de deux ans, d'un aréopage de dirigeants responsables, confiants et compétents animés de la volonté affirmée d'oeuvrer pour la réalisation des objectifs assignés à l'AHK, de s'investir pour la création des conditions idoines d'attraction des investisseurs allemands en Tunisie et de s'engager à exhorter les responsables à la révision des démarches administratives, du code de la douane, des réglementations des changes et de la fiscalité.