Tunisie: Play-off - 13e journée - Stade de Radès (16h30) - EST-CA: Une revanche à prendre !

Défaits lors du derby de l'aller, les "Sang et Or" ont une revanche à prendre d'autant qu'ils aspirent à terminer la saison en beauté.

La victoire remportée au classico devant le CSS a été précieuse à plus d'un titre pour les "Sang et Or". Grâce aux trois points de la victoire et profitant par là même du faux pas du CA qui a trébuché à Sousse, les Espérantistes ont reconquis le statut de dauphin. Un rang que les hommes de Mouine Chaâbani comptent bien préserver, étant donné que la deuxième place est qualificative pour la Champions League, la saison prochaine.

Comme le CA est un adversaire direct puisqu'il pointe à la troisième place à seulement un petit point, il est important pour les "Sang et Or" de le battre cet après-midi afin de consolider leur rang de dauphin. Mais ce n'est pas la seule motivation qui animera les camarades de Yassine Meriah. Les "Sang et Or" aspirent à terminer la saison en beauté en évitant un nouveau faux pas.

Staff technique et joueurs s'attendent à ce que le public soit au rendez-vous et qu'il vienne en grand nombre pour les soutenir bien que ce soit la veille de l'Aïd et que le match se joue en milieu de semaine. Pour les Espérantistes, staff technique, joueurs et supporters, le derby de cet après-midi a un goût bien particulier. Outre le rang de dauphin à défendre, il y a une revanche à prendre par rapport au derby de l'aller lors duquel ils ont été défaits.

Retour de Ben Hammouda et Coulibaly

A l'occasion du derby de cet après-midi, le coach "sang et or" récupérera deux joueurs-cadres. Il s'agit de Mohamed Ali Ben Hammouda et Fousseny Coulibaly qui reprennent du service tout à l'heure après avoir purgé leurs suspensions.

Par contre, Moataz Zaddem ratera le derby, car suspendu. Cela dit, le onze de départ "sang et or" devra connaître des changements par rapport à la dernière formation alignée contre le CSS. Memmich devra continuer à garder les bois à moins que Ben Chérifia ne soit de nouveau opérationnel. En défense, on retrouvera le duo Meriah-Tougai dans l'axe. Bouchniba et Ben Hmida seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Ouahabi, El Ayeb, Coulibaly et Ben Romdhane composeront l'entrejeu. Enfin, Hamdou El Houni apportera son soutien à Ben Hammouda qui retrouvera son poste d'avant-centre.

Cela dit, quels que soient les noms des joueurs titulaires ou ceux qui feront leur entrée en cours de jeu, un seul mot d'ordre pour tous : la victoire et rien que la victoire afin de faire oublier aux supporters la défaite concédée au derby de l'aller. Pour beaucoup de supporters, cette défaite est restée en travers de la gorge et rien ne vaut une revanche tout à l'heure pour l'oublier. De plus, l'erreur n'est plus permise car rien ne vaut la deuxième place synonyme d'une participation à la Ligue des champions qui demeure l'objectif suprême du club.