Afrique Australe: Le Président João Lourenço souligne la coopération avec le Mozambique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné, lundi, les relations historiques d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Mozambique.

Dans un message de félicitations adressé à son homologue mozambicain, Filipe Jacinto Nyusi, à l'occasion du 48e anniversaire de l'indépendance nationale de ce pays, célébré dimanche 25, l'homme d'État angolais a indiqué que les résultats contribuaient à renforcer les piliers sur lesquels reposent des conquêtes importantes et solides obtenues par les peuples respectifs.

João Lourenço s'est dit convaincu de l'énorme quantité de possibilités de coopération entre les deux pays.

Dans la missive envoyée à l'ANGOP, João Lourenço a promis de continuer à travailler avec le Mozambique pour l'intensification des actions communes qui favorisent le progrès, la croissance économique et le bien-être des populations des nations respectives.

L'Angola et le Mozambique, pays membres de l'Union africaine (UA), de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), entretiennent des relations de coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de la géologie et des mines, de la communication sociale, de l'Energie, de l'Administration Territoriale, de la Construction et Travaux Publics, du Tourisme et de l'Enseignement Supérieur.

La République du Mozambique, pays situé au sud-est du continent africain, baigné par l'océan Indien à l'est, et bordé par la Tanzanie au nord, le Malawi et la Zambie au nord-ouest, le Zimbabwe à l'ouest et l'Eswatini et l'Afrique du Sud au le sud-ouest, est devenu indépendant de l'ancien régime colonial portugais le 25 juin 1975.