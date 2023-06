Afrique Centrale: La CEPAMI appelle à la vigilance sur la traite des êtres humains

Luena (Angola) — La Commission épiscopale pastorale des migrants et itinérants d'Angola et de São Tomé (CEPAMI) a appelé à la vigilance et à l'implication de toute la société dans la prévention, la protection et la lutte contre la traite des êtres humains (THR) dans le pays.

L'appel a été lancé par la secrétaire exécutive nationale de la CEPAMI en Angola, Carla Frey Bamberg, lors d'une conférence sur la conscience morale et la défense des droits humains des migrants et des réfugiés, tenue dans la ville de Luena, province de Moxico.

A l'occasion, tenue dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 du mois en cours, la responsable a rappelé la vulnérabilité des enfants et des jeunes femmes dans les communautés suburbaines et rurales, appelant fondamentalement à la protection des autorités traditionnelles dans la dénonciation de ce type de crime.

Carla Frey Bamberg, qui s'exprimait sur le thème "La question de la traite des êtres humains", a rappelé que la traite des êtres humains implique plus de 50 millions de personnes dans le monde, et en Angola, au premier semestre de cette année, les autorités ont enregistré 110 cas, dont 79 sont confirmés.

Elle a averti que les trafiquants sont bien organisés, s'identifiant à de bonnes personnes, attribuant aux parents des biens alimentaires et des valeurs monétaires, dans le but de livrer leurs enfants à l'exploitation.

%

D'autre part, elle a considéré la nécessité d'un plus grand investissement dans les forces de police et administratives du pays, principalement aux postes frontières, le renforcement des procédures de migration, pour le triage, l'évaluation et l'orientation appropriée, la coopération internationale et les partenariats mondiaux, pour une migration sûre, ordonnée et régulière.

La CEPAMI est un organe de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), créé le 31 octobre 2006, dans le but d'organiser et de rationaliser les différents services pastoraux conformément aux recommandations du Secteur des migrants et des réfugiés, du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral du Saint-Siège.

Elle opère dans différents domaines, tels que l'organisation et la formation intensive d'agents sociaux pour travailler dans les diocèses, la promotion d'ateliers, de conférences, de séminaires sur des thèmes migratoires spécifiques pour les agents de l'ordre public, les éducateurs, les étudiants universitaires et les personnes en général.