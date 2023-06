Angola: La Présidente de l'AN défend un plus grand rapprochement des parlements avec les électeurs

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné, lundi, dans la ville de Praia (Cap-Vert), un plus grand rapprochement des parlements aux électeurs et la défense des parlements verts comme déterminants pour la consolidation de la démocratie, de la paix, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance.

S'exprimant en marge de la cérémonie de signature de l'amendement au Protocole de coopération entre les parlements d'Angola et du Cap-Vert, Carolina Cerqueira a dit que la parité et l'équité entre les sexes, la paix, la tolérance, le dialogue et la concertation sont les fondements essentiels et primordiaux pour des parlements crédibles et démocratique, dans le respect de l'ordre constitutionnel.

Selon elle, pour que l'activité parlementaire soit l'apanage de la démocratie, l'expression de la maturité et de la confiance entre les acteurs politiques, alimentée par un débat constructif et urbain, il faut un dénominateur commun entre les partis politiques, faisant prévaloir le bon sens, l'équité et l'éthique.

La présidente du parlement angolais a identifié, dans le cadre de la coopération, comme questions de nature globale, de réflexion concentrée et d'harmonisation de l'action sur la scène internationale, le changement climatique et la sécurité, y compris la sécurité alimentaire, mettant l'accent sur la lutte contre la cybercriminalité.

Selon la responsable, un engagement fort est encore nécessaire dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que la lutte contre les effets du réchauffement climatique sur le développement durable, pour garantir le bien-être des populations des deux pays.

Carolina Cerqueira a également défendu la modernisation administrative et financière, l'accès aux nouvelles technologies et l'échange d'expériences en matière de sécurité, notamment la sécurité sur le continent africain et à l'échelle mondiale.

En ce qui concerne l'avenant signé avec son homologue Austelino Tavares Correia, elle a indiqué que les changements contenus permettent une meilleure systématisation, compréhension et expansion de la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Carolina Cerqueira a souligné que neuf ans plus tard, il est devenu évident qu'il était nécessaire d'apporter des modifications à l'accord signé en 2014 avec l'AN du Cap-Vert, afin de l'adapter au contexte actuel de dynamique parlementaire et aux défis de la géopolitique régionale et mondiale.

Dans le cadre de la coopération, les deux parties sont convenues de tenir des consultations périodiques et des échanges d'expériences dans divers domaines, notamment dans la formation des techniciens parlementaires.

L'accord étend également son intervention dans le partage d'informations sur les activités parlementaires, les documents législatifs officiels, les études et les publications d'intérêt parlementaire.

Pour cette visite de trois jours au Cap-Vert, Carolina Cerqueira est accompagnée d'une délégation composée des députés Mário Pinto de Andrade (MPLA), Liberty Chiyaka (Unita), Florbela Malaquias (PHA), le premier secrétaire du conseil d'administration de l'AN, Manuel Dembo, des cadres supérieurs et employés de l'institution.

Pendant les trois jours, la délégation angolaise, entre autres actions, participera à la session solennelle de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, visitera la prison de Tarrafal et tiendra des réunions avec le Président de la République, le Premier ministre et le président du Parlement local.

Dans le cadre de l'intensification des relations bilatérales, le programme prévoit également une rencontre élargie entre les deux parlements et une visite à la ville de Santa Catarina.

Dans le cadre de la diplomatie parlementaire qu'elle entretient avec certains pays, Carolina Cerqueira s'est rendue en avril au Royaume du Maroc, où elle a signé un accord de renforcement de la coopération, pour l'échange d'expériences dans les domaines les plus variés.

Les parlements des deux pays coopèrent par le biais des groupes d'amitié Angola-Cap-Vert.