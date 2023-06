Afrique: Goma - Les défis, opportunités et enjeux de l'adhésion de la RDC à l'EAC au centre d'un colloque international

L'organisation Pole Institute organise depuis lundi 26 juin à Goma (Nord-Kivu), un colloque international sur l'adhésion de la RDC à la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC).

A l'ouverture de ce forum, le directeur de pole Institute, Nene Morisho a fait remarquer l'objectif est d'associer les experts nationaux et internationaux sur l'analyse des défis, opportunités et enjeux de cette adhésion, deux ans après.

« Une grande partie de l'est du pays commerce avec l'Est du continent. Je vois l'EAC, je vois le COMESA. Donc, de fait, la RDC est déjà intégrée dans cette communauté sous-régionale, East African Community et COMESA. Il suffit maintenant de réfléchir, très stratégiquement, en tant que pays, devant ce fait accompli, comment nous nous organisons pour tirer profit de cette formalisation de l'intégration régionale dans l'EAC », a-t-il indiqué.

Nene Morisho donne des pistes de réflexion en ce qui concerne les préalables à l'ouverture des frontières congolaises :

« Nous connaissons le poids industriel du Kenya, si nous ouvrons tout de suite les frontières, quels seraient les risques économiques à prendre, est-ce que nos entreprises vont résister à la concurrence de ces entreprises provenant de l'East African Community. Voilà un certain nombre de questions et réflexions qu'il faut mettre sur la table, et ça, ça n'avait pas encore eu lieu au sein de la société civile ».

A la suite de ce colloque, un plaidoyer sera mené auprès des autorités congolaises pour la mise en application des recommandations qui seront issues de cette rencontre :

« Avec ce colloque, c'est un début. Nous espérons que à partir de ce travail, un engagement politique sera fait après, des plaidoyers auprès des autorités pour leur rendre compte des recommandations, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et politique, sur le plan culturel », a poursuivi le professeur Nene Morisho.

Ce colloque de deux jours réunit une centaine d'experts nationaux et étrangers.