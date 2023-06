Madagascar: Musique urbaine - Une nouvelle dose pour Roméo

L'interprète de « Rhum sakaitany » est à nouveau de retour. Cette fois-ci, il ne parle plus de boisson artisanale alcoolisée, il crache de la fumée. Roméo ne compte pas retourner sa veste et ne compte pas non plus lâcher le micro.

25 juin 2023, la formation d'Antsiranana sort un nouveau titre qui suscite déjà une polémique : « Weed ». Le but de la chanson est de sensibiliser la jeunesse malgache au danger lié à la consommation d'héroïne qui est un fléau. Le « trebaiky », comme il est appelé dans la partie Nord, est nuisible à la santé.

Sous un autre angle, « Weed » est une manière de dire que l'effet chimique causé par la poudre blanche aspirée par les amateurs, engendre différentes maladies et perturbe la santé mentale. En ce qui concerne Roméo, l'artiste a sorti des tubes avec des artistes de renom comme Basta Lion, Big Mj. D'ailleurs, ce dernier l'a adhéré au BJ Label.

Après près de trois ans de collaboration avec le Lehilahy Manambola, il retourne à Antsiranana pour y puiser son inspiration et produit avec PPL, label du chanteur Wesh. Dans son élément, il élabore un projet qui lui tient à coeur. « Je suis plutôt à l'aise à Diego-Suarez. Ici, tout m'inspire. Cette ville me donne envie de chanter. Les personnes qui vaquent à leur activités, l'air que je respire, tout ça me motive à produire plus », a-t-il certifié. Effectivement, Antsiranana a offert à Roméo un bouquet de fleurs et une bouffée d'air frais. Bref, après « Weed », d'autres tubes seront très bientôt sur les ondes !