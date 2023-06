Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Rencontre avec la diaspora à Paris

Le député de Toliara 1 et ses alliés de la Chambre basse sont à la conquête de la diaspora. Et pour la première édition du « Mihava Tour International », ils ont choisi Paris, la capitale de la France.

« Il faut des politiciens qui osent prendre des décisions ». C'est avec cet état d'esprit que Siteny Randrianasoloniaiko espère bâtir la nouvelle « maison Madagascar ». Durant la première édition du Miha Tour International qui s'est déroulée dans la capitale française, à Paris, ce samedi, le député de Toliara 1, a pu rencontrer une partie de la diaspora. L'occasion, pour lui, d'exposer le programme avec lequel il compte apporter des changements et redresser le pays, une fois arrivé au pouvoir.

Fondation

L'instigateur de Mihava tour ne veut pas rester dans l'abstrait et des promesses sans lendemain. «Bonne gouvernance, discipline, Etat de droit, transparence, digitalisation, ady gasy sont la fondation de la nouvelle nation que nous voulons bâtir », a-t-il soutenu avant d'indiquer que « pour le faire, il faut rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés ». Mais le député de Toliara 1 reste réaliste. « Nous vous mentons si nous vous disons qu'en 15 jours ou même en un an, nous pourrons changer Madagascar. Celui qui vous dit cela est un menteur », a-t-il souligné avant d'ajouter que « nous ne pouvons pas diriger le pays sans définir en avance ce qui est priorité ».

%

Drastiques

Les mesures que le président de l'Union Africaine de Judo veut prendre sont drastiques. « Il faut oser prendre des décisions », a-t-il d'ailleurs martelé devant les représentants de la diaspora, qui ont réservé une attention particulière à cet événement. Les premières mesures que le leader du Mihava Tour a annoncées ont été accueillies avec un vif intérêt par son audience.

« Si Dieu le veut et si nous obtenons le pouvoir, nous allons supprimer le BIANCO et le PAC », a ainsi souligné le député. Il a surtout tablé sur le renforcement de l'Etat de droit en rétablissant la confiance de la population à la Justice. « La prolifération des vindictes populaires est la preuve qu'entre les gouvernants et les gouvernés, la confiance est brisée », a-t-il poursuivi après avoir indiqué que « sans la mise en place d'un véritable Etat de droit, on ne peut pas avoir de développement ».

Balises

Si Siteny Randrianasoloniaiko compte mettre en place une nouvelle pratique politique se basant sur l'application stricte de l'Etat de droit, il avance également que des mesures d'accompagnement devraient être prises. Avant d'opérer une « chasse aux sorciers », et pour le respect du « Fihavanana », Behozatse envisage ainsi d' « ouvrir un compte spécial afin que tous ceux qui ont volé dans les caisses de l'Etat puissent rembourser tout ce qu'ils ont volé durant trois mois », après quoi des décisions seront prises.

« La police des polices sera également installée », a-t-il soutenu tout en indiquant l'utilité de ses balises. Une fois la fondation de la nouvelle « maison Madagascar » mise en place, des piliers seront également à installer pour la tenir. En effet, Siteny Randrianasoloniaiko évoque quatre piliers. Il s'agit entre autres de « la souveraineté, l'aménagement et l'infrastructure, l'économie et la production, et les affaires sociales », a-t-il terminé.