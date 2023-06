Afrique: États archipélagiques et insulaires - L'édition 2023, probablement à Madagascar

Rendez-vous est donné au mois d'août prochain pour le prochain Forum des États archipélagiques et insulaires.

« Madagascar a mené un plaidoyer pour accueillir cette année la réunion des hauts fonctionnaires des 51 états membres de l'AIS (Etats Archipéliques et Insulaires) Forum ». C'est ce qu'on a fait savoir lors de la célébration de la Journée mondiale de l'océan le 22 juin dernier. Du côté du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, l'on avance que les chances pour que cet événement stratégique se déroule à Madagascar pour le mois d'août prochain sont élevées.

Des hauts fonctionnaires des cinquante et un (51) états membres de l'AIS Forum devraient ainsi se réunir dans la Grande Île « à aborder collectivement les problèmes de l'océan dans quatre domaines thématiques de coopération : l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et la gestion des catastrophes ; l'économie bleue ; les débris plastiques marins et la bonne gouvernance maritime ». À ce titre, le développement durable des océans, ainsi que l'identification des innovations et des solutions uniques pour résoudre les défis de l'océan, constituent les engagements du gouvernement et des acteurs nationaux dans le cadre de ce forum.

Comme l'a marqué le Dr Mahatante Tsimanaorate Paubert, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue lors de son discours « Madagascar accorde une importance particulière à l'océan. Aujourd'hui, l'économie bleue est le pilier du développement dans le pays. Nous souhaiterions bien développer plusieurs activités dans le domaine de l'économie bleue. Le ministère ne peut pas prétendre qu'on peut tout faire, mais on a besoin de l'engagement de tous les acteurs (privé, partenaires, ONG, société civile, communautés locales) pour accorder une importance à l'océan ».

La célébration de la Journée mondiale de l'océan fait écho à la célébration de cette journée, au niveau mondial, le 8 juin dernier. Organisé par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, en partenariat avec plusieurs partenaires comme le Conserfashion, le secrétariat du Forum des États archipélagiques et insulaires et le soutien du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), l'événement a mis en avant les rôles des leaders de la conservation marine, des entrepreneurs bleus et des scientifiques de la mer. L'événement a, ainsi, mobilisé les acteurs sur les problématiques liées au changement climatique ainsi que sur la mauvaise exploitation des richesses maritimes. Enfin, les opportunités économiques et écologiques de l'océan à travers les expériences des acteurs locaux ont été rappelées. Ce, dans l'objectif d'intégrer « davantage la protection de l'océan dans les démarches des opérateurs économiques, des parties prenantes et des décideurs politiques ».