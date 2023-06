Ile Maurice: Annaëlle Hip Kam - Choisie pour rencontrer les Prix Nobel

Cette discrète habitante de Vacoas a obtenu, le 15 juin, son billet d'avion de la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, pour participer à la rencontre des lauréats du prix Nobel, à Lindau, en Allemagne, entre le 25 et 30 juin. Annaëlle Hip Kam, jeune doctorante à l'université de Maurice en nutrition moléculaire, a été sélectionnée par le ministère et se retrouvera en compagnie de 600 autres jeunes scientifiques en herbe du monde entier.

Maurice participe depuis 2012 à cet événement prestigieux où les chercheurs venant de tous les pays ont l'occasion de se rencontrer mais aussi et surtout d'écouter, de voir en chair et en os et pourquoi pas d'échanger avec les prix Nobel vivants. 39 d'entre ces derniers ont déjà signifié leur participation.

Qui est Annaëlle Hip Kam ? Elle est connue d'abord pour sa grande humilité, sa gentillesse et bien sûr son intelligence. Une force tranquille, quoi. Issue d'une famille modeste, elle a fréquenté le collège Seewa Bappoo SSS de Vacoas avant de poursuivre des études supérieures à l'université de Maurice. La Vacoasienne prépare actuellement son doctorat sur le potentiel pharmacologique des aliments cultivés localement contre le cancer et elle a effectué une partie de son doctorat à l'université d'Edinbourgh, en Écosse. C'est un sujet qui la passionne car elle est convaincue que de nombreuses maladies, notamment le terrible cancer, pourraient être causées par ce que l'on mange et guéries par ce que l'on ne mange pas. Elle a fait sienne les fameux adages «que ton aliment soit ton médicament» ou «tu es ce que tu manges».

Natation et nutrition

Durant ses études secondaires, Annaëlle a aussi pratiqué la natation au Club de natation de Quatre-Bornes (CNQB), où elle se rendait parfois en autobus. Elle a même obtenu plusieurs médailles lors des compétitions nationales. Après son HSC, elle a arrêté la compétition mais est devenue coache de natation dans ce même club. Elle y travaillait six fois par semaine après ses heures de cours à l'université de Maurice et rentrait chez elle vers 20 heures, pour ensuite se remettre à ses études.

Malgré ses journées et nuits remplies, Annaëlle a trouvé le temps pour suivre des stages et d'autres cours. Ainsi, elle a passé avec brio un Brevet d'études en sport organisé par le ministère des Sports. Elle a aussi suivi des cours en agriculture raisonnée organisés par le ministère de l'Agro-industrie.

Mais où Annaëlle puise-t-elle toute cette énergie ? On ne le sait. En tout cas, ce n'est pas vraiment la discipline imposée par sa «Tiger Mom» Patricia qui en est la cause, car Annaëlle est elle-même très disciplinée. Il faut souligner que la doctorante mène une vie très simple, sobre et équilibrée. Mais ne refuse quand même pas de participer à une fête entre jeunes lorsqu'elle y est invitée.

Elle prend l'avion pour l'Allemagne le 23 juin. Et comme elle l'a dit lors de son discours de remerciement, elle compte, à son retour, partager avec ses pairs tout ce qu'elle aura appris lors de ce déplacement.