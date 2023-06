Ile Maurice: Liberté conditionnelle / Il n'arrive pas à payer sa caution - Raquel Jolicoeur sourit quand même

L'interprète de «Polico Crapo» remercie Vimen Sabapati

Il est reparti en détention jusqu'à demain, ses proches n'ayant pu réunir le montant de ses deux cautions. N'empêche, le chanteur de 666 Armada riait de toutes ses dents - de platine cela va de soi - hier, après sa comparution au tribunal.

Il affichait tout de même un large sourire. Plus d'un an après son arrestation, le chanteur Raquel Jolicoeur, qui est sous le coup de quatre accusations provisoires sous la Prevention of Terrorism Act, pour trafic de drogue et possession illégale d'arme notamment, a obtenu la liberté conditionnelle hier après sa comparution devant le tribunal de Port-Louis. Le chanteur de 666 Armada devra fournir deux cautions de Rs 300 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 5 M. Cependant, ses proches n'ayant pu réunir le montant des cautions, il est maintenu en détention pour le moment. Il se présentera une nouvelle fois devant le tribunal de Port-Louis le 28 juin pour les débats concernant sa demande de radiation des charges provisoires.

Raquel Jolicoeur en était à sa troisième demande de liberté conditionnelle, et cette fois-ci la police n'a pas émis d'objection. Cependant, le chanteur devra s'acquitter du montant imposé par la cour avant d'être libéré. Ses proches ont déjà entrepris les démarches nécessaires en ce sens. Par ailleurs, les avocats du chanteur de 666 Armada demandent que les charges provisoires retenues contre leur client, arrêté le 2 mai 2022, soient rayées, arguant que son arrestation est arbitraire et illégale. Ils soutiennent que les policiers l'ont contraint à apposer ses empreintes et son ADN sur la drogue et les armes saisies à son domicile.

Après les allégations de «planting» contenues dans les bandes sonores de Vimen Sapati, les avocats de l'interprète de Polico Crapo sont catégoriques : il n'y a aucune raison de garder leur client en détention et de maintenir les charges provisoires. Dans la motion déposée la semaine dernière, les avocats du chanteur affirment que «l'accusation provisoire est arbitraire, injuste et illégale ; elle constitue en outre à la fois un abus du processus judiciaire et un subterfuge destiné à détenir le demandeur que certains policiers ont piégé en plantant ou en faisant planter des 'articles incriminants' sur ses lieux de résidence et sur sa personne».

Lors de la perquisition, les policiers auraient saisi un revolver fabriqué au Brésil, 35 balles de calibre 0,22 mm, six cartouches pour fusil à pompe, deux explosifs et de l'héroïne d'une valeur de Rs 10 millions. Après sa comparution, Raquel Jolicoeur, a tenu à remercier Vimen Sapati...