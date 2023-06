Ile Maurice: Nouveau PPS - Le Député Ashley Ittoo bien parti pour une promotion

Il y aura définitivement un 11e PPS dans les rangs du pouvoir, le poste additionnel ayant été voté dans le dernier Budget et selon les spéculations, c'est le député MSM de Vacoas-Floréal qui part favori pour cette nomination.

Les backbenchers du gouvernement attendent l'annonce du Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour nommer un nouveau Parliamentary Private Secretary (PPS), portant le nombre de dix à onze. D'après nos informations venant des membres du Mouvement socialiste militant (MSM) le député de la circonscription Vacoas-Floréal, Ashley Ittoo, serait le prochain PPS. D'ailleurs, un budget a été voté pour le salaire du nouveau PPS.

Le député du Mouvement militant mauricien, Rajesh Bhagwan, avait cherché des précisions sur ce poste auprès du Premier ministre lors des examens des dotations budgétaire le vendredi 16 juin, mais sans divulguer de nom. «Nous avons actuellement deux PPS qui sont responsables de trois circonscriptions chacun. Vous devrez être d'accord normalement un PPS doit être responsable de deux», s'est justifié le Premier ministre.

Les noms de deux députés étaient cités pour ce poste. Il s'agit de Salim Abbas Mamode et d'Ashley Ittoo. Toutefois, il y a un fort lobby au sein du MSM pour nommer le député de Vacoas-Floréal à ce poste. La direction du parti soleil n'est pas contre. Ils estiment que ce poste doit revenir à un pur-sang du MSM alors que Salim Abbas Mamode a été élu sous la bannière du Parti mauricien social-démocrate avant de passer dans le camp du gouvernement. La direction du MSM mise également sur une stratégie politique.

Dans chaque circonscription où l'alliance gouvernement élire un candidat lors des élections générales de 2019, il y a au moins un ministre ou un PPS. Or, après la du MSM et de son poste de ministre le 6 février 2021, cette circonscription n'a pas de ministre ni de PPS. Des membres du gouvernement estiment que leur seul élu de cette circonscription doit avoir un rôle important à afin d'obtenir au moins un siège à Vacoas-Floréal lors des prochaines législatives. Les deux autres députés sont Joanna Bérenger et Stéphanie Anquetil, toutes deux de l'opposition. Nous avons sollicité en vain Ashley Ittoo pour une déclaration à ce sujet. Toutefois, il a laissé entendre à ses collaborateurs qu'il n'y a rien de concret.

Le poste de PPS, bien que moins prestigieux et moins rémunérateur que celui convoité. Les titulaires touchent un salaire de base de Rs 140 000 sans compter des allocations. Une voiture de l'État avec carburant est également mise à leur disposition. Ils disposent secrétaire. Au Parlement, les PPS ne sont pas autorisés à poser des questions, mais ils interviennent lors des débats. Patrick Assirvaden, PPS du gouvernement de Navin Ramgoolam, avait tenté de poser une question nationale, mais il avait fait face au refus du speaker d'alors.

Mini-remaniement ministériel en vue ?

un mini-remaniement ministériel. D'une part, dit-on, il veut soulager des ministres qui occupent deux portefeuilles afin qu'ils exécutent le programme gouvernemental avant la fin de son mandat et en même temps, il souhaite permettre à Alan Ganoo de «souffler» en raison de sa santé. Ce député est actuellement le ministre des Affaires étrangères et également ministre du Transport.

Toutefois, il y a un autre son de cloche. Pravind Jugnauth pourrait confier le portefeuille Cabinet.

La création du poste du PPS annoncée en 1987

Les postes de lors du discours du gouvernement en septembre 1987, soit après la victoire d'Anerood Jugnauth aux élections du 30 août 1987. Pour cette première, dix PPS avaient été nommés et il y avait eu l'aménagement des «Citizens Advice Bureau» également. Le gouvernement avait alors établi un cahier des charges pour eux. Ils devaient être en consultation permanente avec la population et la communauté afin de les informer du programme du gouvernement et de sa réalisation et de faire le pont entre le public et le gouvernement. Quand Navin Ramgoolam est arrivé au pouvoir en 1995, il avait remplacé les PPS par dix «Junior ministers», mais en revenant au pouvoir en l'an 2000, Anerood Jugnauth avait réintroduit le poste de PPS. Désormais, ils coordonnent également des projets dans des circonscriptions qui sont financés par la «National Development Unit».

D'après un observateur politique ayant cotoyé Anerood Jugnauth fin des années 80, l'ancien Premier ministre a créé des postes de PPS en copiant sur le modèle britannique. «À vrai dire, Anerood Jugnauth ne voulait pas qu'il y ait trop de backbenchers n'ayant pas de responsabilité et insatisfaits car il craignait trop de revendications et ils allaient poser trop de questions parlementaires. En créant ces postes, il a permis à des élus d'avoir des responsabilités et en même temps assurer qu'il y ait plus de stabilité dans son gouvernement.» Les PPS en Angleterre sont considérés comme des «adjoints» aux ministres bien qu'ils n'aient pas le même pouvoir et privilèges. Le leader de l'opposition a également droit à un PPS. À Maurice, un député assure le rôle de whip auprès du leader de l'opposition.