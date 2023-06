Ile Maurice: House of Digital ART - Maison réelle qui nous transporte dans des mondes virtuels

Virage numérique au 6, rue Edith Cavell, à Port-Louis. L'ex Galerie du Génie se métamorphose en House of Digital Art. À l'ombre des vieilles pierres restaurées, qui font partie du patrimoine de la capitale, réalité augmentée, salle immersive et street art lumineux proposent un jeu de pistes entre l'espace physique et un océan digital des possibles.

Non, le numérique n'oublie pas d'être humain. Pas quand Astrid Dalais - membre co-fondateur - raconte les débuts de la House of Digital Art. Ce nouvel espace culturel installé au 6, rue Edith Cavell, à Port-Louis, dans ce qui était la Galerie du Génie, ouvre ses portes au public cette semaine.

Si l'idée a germé «il y a longtemps», elle mûrit «pendant le Covid, où l'on entendait qu'il fallait renforcer notre immunité. Mais si pendant les confinements, on n'avait pas eu la musique, la lecture, on serait devenus fous. On ne parle jamais de nos défenses créatives et intellectuelles, alors que nous en avons tous besoin», affirme Astrid Dalais.

La House of Digital Art s'appuie sur l'expérience acquise: les trois éditions du Festival Porlwi en 2015, 2016 et 2017. Avant une «pause» annoncée en 2018. En 2019, ce savoir-faire migre au festival Réunion Métis, à Saint-Paul de La Réunion. Il y a aussi les spectacles assurés par Move For Art, pour des entreprises et pour la fête nationale.

%

Ce nouvel espace culturel c'est un retour à Port-Louis. «Nous avons pensé à d'autres lieux, mais Port-Louis est arrivé comme une évidence», convient Astrid Dalais. «Il y a tellement de bâtiments patrimoniaux qui peuvent être réinventés. La House of Digital Art est un exemple de ce qui peut être fait. Ce n'est pas une transformation en bureaux, en lieu fermé où seulement dix personnes ont accès.»

La House of Digital Art va plus loin que Port- Louis. «C'est une autre manière d'apprendre des choses sur l'océan Indien. Une manière plus émotionnelle, plus contemplative, créative».

Le tout a jailli d'interactions entre scientifiques et artistes, des mondes souvent opposés. La salle immersive qui s'appelle Genesis et le couloir pédagogique ont eu l'apport de Patrice Huet, directeur scientifique à la Cité du Volcan, à La Réunion. La House of Digital Art a aussi été accompagnée par Pierre Baissac, biologiste, président de la Société Royale des Arts et Sciences.

En amont, il y a eu des consultations publiques auprès de groupes ciblés : «Enfants, jeunes, seniors, des gens dans l'éducation, des ONG.» Parce que «nous voulons que ce lieu apporte un changement à la société». Changer quoi ? «Contribuer à une société plus créative.» Les services d'un médiateur culturel sont proposés au visiteur. Il a le choix de faire le parcours à son aise en s'aidant d'une fiche papier.

L'aspect financier

La House of Digital Art a pour co-fondateur Move for Art (Guillaume Jauffret et Astrid Dalais), rejoints par Kim Lenoir et Jurgen Eric Loffler, un Autrichien installé à Maurice, qui a fait partie du comité artistique du Festival Porlwi. À quatre, ils ont créé The Analog Collective, qui gère la House of Digital Art.

Pour le démarrage du projet, en 2021, Move for Art a bénéficié d'une subvention d'Ignite Culture, programme de l'ACP-UE pour la promotion des industries culturelles et créatives en Afrique, aux Caraïbes et dans le Pacifique. En Afrique de l'Est - la région où Maurice est répertoriée -, ce projet est piloté par le British Council et le HEVA Fund. Ignite Culture est doté d'un budget de 7 millions d'euros pour la période 2021-2024. «Parmi 330 projets, celui de Move for Art pour la création d'espaces pluridisciplinaires, faisait partie des 20 retenus», précise Astrid Dalais. Move for Art «a de l'ancienneté. Nous existons depuis 2008», rappelle-t-elle. Combien ce projet a-t-il coûté ? Astrid Dalais n'avance pas de chiffre.

Elle indique que le cabinet Ernst & Young a aidé «pour créer le modèle financier». Ce projet a obtenu un Investment Certificate de l'Economic Development Board, «le premier distribué au secteur des industries culturelles et créatives».

Selon Astrid Dalais, à partir de l'ouverture de la House of Digital Art cette semaine, «nous vivrons de nos ressources propres, c'est-à-dire que c'est la billetterie qui va nous financer». Grâce à son budget de création, les oeuvres seront renouvelées tous les six mois, à partir de février 2024. «Nous venons en complément de l'offre culturelle locale et océan Indien.»

Retour aux origines

La House of Digital Art a pris ses quartiers dans un bâtiment datant du 19e siècle. Il s'agissait de l'Hôtel du Génie, où travaillait le capitaine du Génie, Lislet Geoffroy (1755-1836), ingénieur, scientifique et cartographe. Il était chargé de produire les cartes de Maurice, de La Réunion, des Seychelles et de Madagascar. C'est ce qui explique pourquoi le visiteur retrouve des références à la cartographie. «Toute notre vie on essaie de poser des repères, ce voyage dans la création nous invite à déplacer nos repères. Le plus intéressant, c'est de s'interroger», explique Astrid Dalais.

La visite

Le poète Edouard Maunick a nargué la mort. Le voilà bien vivant, au départ du voyage numérique. À l'entrée de la House of Digital Art, le poète chante en toutes lettres «S'il était un territoire entre midi et minuit». Dans le couloir pédagogique, «on va aussi l'entendre. Nous avons trois enregistrements de ses poèmes lus par lui», explique Astrid Dalais.

Pour passer d'un monde virtuel à l'autre, grâce au travail de neuf artistes, il faut laisser ses a priori à la porte. Accepter d'être bousculé. Accepter de ne pas tout comprendre du premier coup. Et laisser ses sensations faire le reste. Pour mieux apprécier d'être plongé dans un volcan, dans la pluie et les éclairs, dans la salle immersive, où la cadence des images est à vous donner le tournis. Tout en simulant le sol qui se dérobe sous vos pieds.

Infos pratiques

Horaires d'ouverture :

· mardi-dimanche 10 heures-17 h 30

· vendredi-samedi 10 heures-23 heures

· lundi fermé

Pour accéder à House of Digital Art :

· Tarif résidents: Rs 250 (18-60 ans. Pièce d'identité requise)

· Tarif voyageur : Rs 550 (18-60 ans)

· Tarif enfant et ados : Rs 150 (Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans)

· Tarif étudiant et seniors : Rs 200 (Pièce d'identité requise. Étudiants à plein temps, y compris les étudiants internationaux)

· Tarif pour visiteurs en situation de handicap : Rs 200 (Entrée gratuite pour un soignant accompagnant un visiteur autrement capable)

· Visites guidées : Rs 150. Les visites guidées durent 1 heure et demie. Si vous souhaitez réserver une