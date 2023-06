Sénégal: Kaolack / 5ème édition « Wadial Tabaski » - Le mouvement « KREM » soutient les populations

En cette veille de la fête de l'Aid El-Kébir, communément appelée « Tabaski », le mouvement Kaolack pour la réélection du président Macky Sall (KREM), par le biais de Mme Ndèye Khorodia Gassama Bitéye, a déroulé, dimanche dernier, d'importantes actions sociales en direction des populations de la commune.

Cette promenade de bienfaisance qui a débuté par la pouponnière « Lamine Coulibaly » où d'importants lots de vivres ont été offerts, s'est poursuivie jusque tard dans la soirée à la Maison d'arrêt et de correction (MAC).

Un lieu de privation des libertés où l'épouse du directeur général de la SENELEC a offert une enveloppe de 500.000 FCFA, pour le projet de rénovation de la mosquée, des habits de Tabaski à l'ensemble des détenus mineurs et d'autres quantités de produits pour les besoins de la fête de jeudi prochain. Au total, 17.000 kits de denrées alimentaires et un troupeau de 200 têtes de mouton ont été distribués aux populations en situation de vulnérabilité, aux délégués de quartier, dignitaires et autres acteurs de la communauté.

Cet exercice a été poursuivi autour d'une cérémonie qui a mobilisé plusieurs milliers de participants dans le village de Kabatoki. Occasion pour la donatrice de sensibiliser les responsables de la mouvance présidentielle à oeuvrer et investir dans le social pour, d'une part, renforcer la culture de la solidarité communautaire et, de l'autre, pour suivre les directives données par le président Macky Sall dont la politique nationale adoptée sur le plan territorial repose en grande partie sur le social et l'équilibre des disparités entre populations.