Sénégal: Saly-portudal - Clôture de la saison de golf la Fédération sénégalaise de golf vise les JOJ Dakar2026

La Fédération sénégalaise de golf s'est fixé un nouveau cap ! Lors de la cérémonie de clôture de sa saison, ce samedi à Saly Portudal, la secrétaire générale, Youhanidou Wane a estimé que l'objectif de l'instance fédérale est de faire participer des jeunes aux JOJ Dakar2026.

La Fédération sénégalaise de golf a clos ce week-end à Saly-Portudal sa saison avec l'organisation d'une journée de compétitions. Le bilan de la saison de golf a été riche en perspectives. Classé premier chez les pros, Libasse Mbaye s'est réjoui de l'organisation de la journée et des avancées significatives dans la pratique du golf malgré des difficultés notables comme dans tous les sports.

Madame Youhanidou Wane, secrétaire générale de la fédération sénégalaise de golf a, quant à elle, rappelé la participation des professionnels et des amateurs en plus de l'équipe nationale.

A l'en croire, tous les participants ont donné d'eux-mêmes pour une réussite de la compétition. Sur l'essor et le développement du golf, elle a fait part des efforts entrepris pour la vulgarisation de la pratique et la mise en place d'une académie en plus des écoles qui commencent à faire leur bonhomme de chemin. Elle a insisté sur l'image collée au golf comme un sport de riches. «Ce qui est faux», selon elle. Dans cette dynamique, toute son ambition est de «voir éclore de jeunes talents et de les faire participants aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 au Sénégal».

%

Malick Madeira (56 points) est classé 1er de la première série secondé de Franck Davargas (50 points) et Didier Preira (24 points).

La 2ème série a été remportée par Sabel Ndiaye (34 points) suivi de Pape Seck 34 points et Margueritte Barry 28 points. La 3ème série est allée à Pascal Thiam, 1er avec 46 points suivi de Nini Rajal 40 points et Karim Gajo 34 points. La 4ème série a été remportée par Awa Sarr avec 74 points suivie de Théophile Diatta 69 points et Mamadou Niglis 34 points.

Chez les pros, Matalibé Diop est classé 1er avec un total de 45 points avec une mise de 550.000 F CFA, suivi de Sini Diop (500000 francs) 29 points et Libasse Mbaye 24 points (150 000 francs). Les cadets ont été dominés par Daba Sène 58 points avec une enveloppe de 150.000 francs suivie de Salla Faye 51 points et Abdoul Kane 48ppints.