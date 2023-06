Cameroun: MRC/Ndé - Bazou reçoit la hiérarchie du Parti

Après Tonga, l'assemblée des structures départementales qui mobilise les membres du bureau départemental, les membres des bureaux communaux, s'est tenue à Bazou, département du Ndé, région de l'Ouest le 24 juin dernier.

L'assemblée des structures départementales est une réunion statutaire du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) qui se tient chaque trimestre. L'objet de la rencontre de Bazou était fort interpellateur. Il s'agissait avant tout de s'appuyer sur ce prétexte pour maintenir le curseur sur l'intensification des opérations des inscriptions sur les listes électorales dans le département du Ndé, région de l'Ouest.

La première articulation a porté d'ailleurs sur l'état des inscriptions sur les listes électorales de janvier à juin 2023 exposé par le chargé des questions électorales départementales, Valéry Tchouandep. Ensuite, pendant 30 minutes, Géraldin Fotso Gnotué s'est penché sur l'évaluation des inscriptions sur les listes électorales dans le Ndé.

Le jeu des questions-réponses a permis de mettre tous les militants au même niveau d'informations sur la campagne d'inscription sur les listes électorale qui va bientôt se refermer. Les travaux en atelier sur le remplissage des rapports d'unités et des communes ont suivi. Aux encablures de 16 heures, les responsables au niveau communal et départemental ont accueilli les invités de marque, à l'instar du secrétaire régional de L'Ouest, Me André Marie Tassa, accompagné à l'occasion par une forte délégation.

%

100 inscrits

Le temps des discours a donné lieu à un festival de la parole. D'entrée de jeun la secrétaire de la fédération départementale du Ndé, Rosange Jimegni a tenu à remercier et à encourager les secrétaires communaux pour le travail de mobilisation qu'ils ont fait en une semaine seulement lors du défilé du 20 mai, « car le Mrc a fait carton plein dans toutes les 4 communes, spécialement dans l'arrondissement de Bazou où les autorités administratives ont essayé d'empêcher à notre parti de participer à cette parade sous des fallacieux prétextes».

Elle ajoute qu'elle leur a également exhorté de s'activer pendant les deux prochains mois à accompagner Elecam sur le terrain pour inscrire le maximum de personnes sur les listes électorales surtout dans l'arrondissement de Bazou et Bassamba où en 6 mois Elecam déclare avoir inscrits moins de 100 personnes par arrondissement. « J'ai de ce pas interpellé chaque membre des bureaux élus à être actif sur le terrain et à accompagner la base du parti (unités) à se remobiliser pour que nous ayons une fondation solide sur le terrain ».

A toute fin utile, elle a rappelé que le bureau communal a pour mission de faire vivre le Mrc et surtout de faire connaître le projet de société du Mrc dans tous les recoins des communes. C'est ce qui a motivé d'après elle la présence du Rapporteur national des jeunes et vice-président de l'académie de la renaissance, Wappi Kamche Cellin, qui a donné une formation sur ces questions précises ; sous le thème « Le social libéralisme au sein du Mrc: sortir de la longue nuit pour un Mrc plus fort et dynamique dans le Ndé.