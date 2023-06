Cameroun: La Mefou Afamba magnifie Paul Biya, Michel Ndoki défie Maurice Kamto

A l'instar du RDPC et le MRC , Ça se joue au sein des états-majors des partis politiques dans la perspective des prochaines élections présidentielles et législatives. A l'assemblée Nationale, 12 postes de députés sont à conquérir à la suite des décès des titulaires.Il s'agit notamment des Supputations de candidature-présidentielle 2025. « Equation minée... » Titre la Point Bi-Hebdo. Pendant que l'année 2025 s'annonce à grand pas, l'on n'arrive toujours pas à décrypter ce qui va se passer lors de l'élection présidentielle avec comme meneur de jeu, le président sortant. Si l'opposition semble inexistante, la société civile amorphe et désespérée, la partie s'annonce serrée. Scenarii et synopsis de ces moments incertains...

Dans la Mefou et Afamba, « Paul Biya, le candidat du coeur et de la raison ! ». C'est tout ce qu'il faut retenir du marathon politique départemental organisé depuis le 27 mai dernier par la Délégation permanente départementale du Comité Central du RDPC pour la Mefou et Afamba, sous une ambiance carnavalesque menée à chaque étape par une macédoine de militants venus des huit Sections RDPC du département, pour magnifier le candidat naturel du RDPC et lui témoigner ce double signe du militantisme engagé et de l'engagement militant. Ecrit le journal L'Activateur.

Au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC LE QUOTIDIEN Le Messager explique pourquoi « Pourquoi Ndoki veut tirer le penalty à la place de Kamto ». En rupture de ban avec sa formation politique, la première vice-présidente nationale du groupe des femmes du MRC dit vouloir lancer un mouvement de réflexion pour faire valoir ses idées et challenger le président national lors du prochain congrès prévu en novembre 2023. Ella l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse jeudi dernier à Yaoundé.

%

Au Parlement, « Les députés décédés sans remplaçants ». Le quotidien La Nouvelle Expression relève qu'A ce jour, 12 députés sont déjà morts au cours de cette mandature. Des élections partielles pourtant prévues par le code électoral ne sont toujours pas organisées. La dernière en date, la députée du Mayo-Danay Est, l'honorable Manamourou est décédée vendredi dernier des suites de maladie.

Sur la Réforme du système financier mondial Cameroon Tribune, la quotidien à capitaux publics donne les « Leçons d'un sommet ». Les travaux de Paris se sont achevés vendredi dernier avec une nette convergence de vues des participants pour une réforme du système financier mondial. Rejoignant ainsi le président de la République Paul Biya, présent aux travaux et qui depuis plusieurs mois, n'a eu de cesse de militer pour une meilleure prise en compte des pays africains dans le circuit financier international.

Dans ce Nouveau pacte financier mondial, « Les propositions de Paul Biya au sommet de Paris » sont déclinées dans le journal Vision Economique. Le Chef de l'Etat camerounais a plaidé pour un partenariat financier plus équilibré entre les pays africains et les bailleurs de fonds occidentaux au regard des contraintes macroéconomiques et socio-environnementaux auxquelles notre planète fait face. Paul Biya prenait part le 22 juin 2023 à Paris la capitale française au sommet pour un nouveau pacte financier mondial aux côtés d'environ 100 chefs d'Etat et de gouvernements du monde.