Cameroun: Sacha Boey et Evan Ndicka tournent le dos au Cameroun

Les deux joueurs ont décidé de ne pas défendre les couleurs de l'équipe nationale fanion du Cameroun, malgré plusieurs tractations menées pour les convaincre.

Sacha Boey a longtemps laissé planer le suspense sur son choix entre le Cameroun et la France. A présent, le choix semble être opéré, malgré toutes les négociations menées par le Manager-sélectionneur Rigobert Song, pour le convaincre d'intégrer la tanière des Lions indomptables. Le défenseur de Galatasaray reste dans l'attente d'une éventuelle convocation au sein de l'équipe nationale de France du Cameroun selon une interview qu'il a accordé à nos confrères du site Sofoot.

« J'ai mangé durant deux heures avec lui. C'est une très belle personne qui m'a très vite compris. Je lui tenu le même discours, il m'a même proposé d'organiser un voyage au Cameroun, pour que j'apprenne à connaitre ce beau pays. Il ne m'a pas mis la pression, et ne s'est pas braqué. Il a de l'expérience, il sait se mettre à la place d'un binational », a affirmé le latéral droit.

Il renchérit en justifiant les raisons de son choix. « Le Cameroun est mon pays d'origine, mais je me sens pas assez proche de lui pour le représenter. Il faut que je connaisse le pays, la culture, ce n'est pas simplement du football. On parle de se battre pour une patrie, donc il faut savoir pourquoi. Jouer pour le Cameroun, juste parce que tu ne peux pas rêver de la France, ce n'est pas moi. Il faut avoir l'amour du maillot pour donner le meilleur. Un binational qui choisit son pays d'origine, parce qu'il a grandi avec la culture, c'est normal. Il va vivre des émotions de fou. Pour moi, ça n'aurait pas été le cas ».

Des propos qui viennent donc mettre fin au suspense, puisqu'en fin de saison, le joueur était en extase avec le drapeau de la France, après que son équipe Galatasaray ait remporté la Coupe de Turquie.

Scandale

Comme lui, Evan Ndicka sociétaire de Francfort en pourparlers avancé pour un contrat avec le club italien As Roma a mis fin au suspense, en choisissant de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, le pays de sa mère, après avoir attendu en vain la main tendue du Cameroun. « Il a été frustré que des délégations aillent rencontrer des binationaux qui pour lui sont de calibre inférieur à lui, puisqu'il est titulaire depuis plus de quatre saisons en Bundesliga, le troisième plus grand championnat en Europe (...) Il y a la phase où il attend que le Cameroun l'appelle, qu'on aille le rencontrer pour qu'il se sente important, ce qui n'a pas été le cas (...)

Chaque fois, il lançait des petites piques disant qu'on ne le gère pas », explique le journaliste Colbert Yompang, chez nos confrères de Canal 2 international, à l'émission intitulé « Le Débrief de l'Actu ». Concernant le choix de l'axial de 23 ans, le journaliste Martin Camus Mimb a pensé que son choix devrait être respecté. « A quel moment c'est un scandale pour Evan Ndicka de jouer pour la Côte d'Ivoire, terre de sa maman ? On va me rétorquer qu'il avait manifesté l'envie de jouer pour le Cameroun. Soit. Mais son vœu ne vaut pas automatiquement sélection. En plus, si ce voeu était accompagné d'un chantage de pouvoir prendre une autre nationalité sportive, il n'est pas sincère. Son choix ne doit ni décevoir quelqu'un, ni choquer un tierce », a écrit le célèbre commentateur des matchs de football sur sa page Facebook.