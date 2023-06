Maroc: La 3è Conférence internationale sur l'Eau et le Climat, les 06 et 07 juillet prochain à Fès

Rabat — La 3è Conférence internationale sur l'Eau et le Climat (CIEC) se tiendra les 06 et 07 juillet 2023 à Fès sous le thème "La gestion de bassin : clé pour l'adaptation et l'atteinte des Objectifs de Développement Durable".

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement est organisé par le ministère de l'Équipement et de l'Eau, le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), et le Conseil Mondial de l'Eau (CME).

Il a pour objectif principal de débattre et d'échanger autour de la mise en oeuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et de mettre en exergue les différentes expériences internationales en la matière afin de répondre aux défis posés par le changement climatique, indique le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre internationale, à laquelle prendront part des représentations politiques et des experts internationaux, sera également l'occasion de mettre à l'honneur les organismes de bassins comme des acteurs clés dans tous les aspects de la gestion des ressources en eau, relève la même source.

Un signal fort sera donné à la communauté internationale de l'eau et du climat sur la nécessité de doubler les efforts pour la mise en place de la GIRE au niveau des bassins, comme outil d'adaptation au changement climatique, selon le communiqué.

Près de 500 participants de différents pays sont attendus à cet événement au cours duquel cinq thèmes clés seront débattues: "l'innovation et technologies pour l'économie de l'eau", "la gestion des eaux souterraines", "la gouvernance de l'eau", "la mobilisation des ressources en eau", et "les engagements par et pour les bassins".

Ces thématiques sont déclinées du discours de SM Roi prononcé le 14 octobre 2022, à l'occasion de l'ouverture de la 2ème année législative de la 11-ème législature, qui a accordé une importance majeure aux défis Hydriques auxquels le Maroc fait face.

La 1ère et la 2ème CIEC ont eu lieu respectivement à Rabat en 2016 et à Marseille en 2017, rappelle-t-on.