Algérie: Algérie poste signe deux accords avec l'ADE et la SATIM

ALGER — Algérie poste a signé, lundi, à Alger, un accord-cadre avec l'Algérienne des Eaux (ADE) et un autre accord avec la Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique (SATIM), dans le cadre du renforcement du partenariat et du développement des services numériques.

Les deux accords ont été signés en marge d'une rencontre organisée par Algérie poste sur "la numérisation des services monétaires d'Algérie poste et son rôle dans l'amélioration de l'inclusion financière" au Centre International des Conférences (CIC) Abdellatif-Rahal, sous la supervision du ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki et en présence des membres du gouvernement, du conseiller du président de la République chargé des affaires économiques, Yacine Ould Moussa, des directeurs généraux des banques et institutions financières et des responsables d'organismes et entreprises nationales.

Le ministre Karim Bibi Triki, a indiqué à ce propos que cet accord constitue un nouveau jalon dans le processus de modernisation des services financiers et permet aux citoyens de payer leur factures "aisément".

De son côté, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a indiqué que son secteur tend à travers cet accord, à profiter "des expériences d'Algérie Poste", qui est, a-t-il dit, "un établissement important et pionnier dans le service public".

A l'occasion de la signature de cet accord, la première carte bancaire réalisée par le centre national de personnalisation des cartes, relevant d'Algérie Poste, a été émise au profit de la banque d'Agriculture et du Développement rural (BADR).