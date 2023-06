Algérie: DGD - Publication du 1er numéro de la revue 'El Djamarik'

ALGER — La Direction générale des douanes (DGD) a publié, début juin, le numéro 1 de la revue "El Djamarik" qui a traité plusieurs thèmes portant sur les principales réalisations de ses services, durant le premier trimestre de l'année en cours, a indiqué, lundi, un communiqué de la DGD.

Selon le communiqué, ces thèmes sont liés aux réalisations accomplies par les douanes, dans le cadre de l'accomplissement des missions assignées à ce corps, dans le cadre des orientations et des instructions des Pouvoirs publics, et "en consécration de sa contribution active et de son rôle pivot au service de l'économie nationale et du citoyen, conformément aux axes et aux objectifs contenus dans le plan stratégique des douanes algériennes 2022-2024".

A ce titre, le numéro 1 a porté sur les principales activités et réalisations accomplies par les douanes algériennes au double plan national et international durant le premier trimestre de l'année 2023, avec la présentation d'un aperçu global des réalisations de ses services durant l'année dernière à différents niveaux, lit-on dans le communiqué, soulignant son attachement à "la réalisation effective des orientations stratégiques du pays, tracés en matière de protection de l'économie nationale et la contribution à la protection de la Patrie et du citoyen, en appui au programme de relance économique de Monsieur le président de la République, visant à asseoir une base économique solide en vue de promouvoir le secteur de l'investissement et d'encourager les exportations hors hydrocarbures".

Selon la même source, le dossier de la revue s'est intéressé à la numérisation du corps des douanes algériennes, partant de "l'intérêt capital qu'accorde Monsieur le président de la République à la numérisation des organes de l'Etat dans le cadre de la concrétisation de la stratégie de la transformation numérique qui vise, avait-il dit, à "améliorer la communication et à généraliser l'usage des Technologies de l'information et de la communication (TIC), notamment dans les administrations publiques et à améliorer la gouvernance du secteur économique".

La publication, ajoute le communiqué, met en lumière les efforts consentis sur le terrain par les brigades opérationnelles des douanes dans le domaine de la lutte contre la contrebande, notamment les opérations qualitatives visant à combattre le trafic de drogues et de comprimés psychotropes, en sus des opérations menées en matière de lutte contre la spéculation et la contrebande des produits subventionnés de large consommation.

Enfin, la DGD a indiqué que cette revue constitue une tribune médiatique qui aborde tous les aspects économiques, fiscaux, de contentieux, de services et de proximité liés aux douanes, soulignant que ce corps s'emploie, à travers cette tribune, à "renforcer son ouverture médiatique sur les différents acteurs de cette institution et à enrichir les études et les recherches scientifiques et académiques pour leur permettre d'accéder à des informations douanières précises et actualisées grâce à la contribution des cadres de l'institution qui ont consenti davantage d'efforts pour donner naissance à cette nouvelle publication".