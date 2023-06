Congo-Brazzaville: Cinéma - Sydney Kombo-Kintombo partage son expérience des effets spéciaux

Actuellement résident à Wellington, en Nouvelle Zélande, Sydney Kombo- Kintombo, animateur 3D, directeur artistique, diplômé de l'école Emile-Cohl, l'une des plus prestigieuses écoles d'art privées au monde, a animé une conférence, le 24 juin, à Canal Olympia Pointe-Noire, sur les métiers des effets spéciaux au cinéma.

A l'initiative du ministère de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, en partenariat avec l'Unesco et les sociétés Third Pole et Weta FX, l'échange entre Sydney Kombo-Kintombo et le public a eu pour but de susciter des vocations et attraits vers le cinéma avec son avenir constitué des effets spaciaux.

Se réjouissant de l'organisation de cette activité, Lys Pascal Moussodji, directeur de cabinet de la ministre de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, a dit que son intérêt a été de permettre à l'assistance de tirer profit de l'innovation technologique dans le domaine de l'éducation, la création d'emplois pour la jeunesse congolaise et pour le développement des industries culturelles. Un vœu partagé également par l'Unesco qui, par le biais de sa représentante à l'activité, a ajouté: « Cette encontre est une fenêtre ouverte au champ d'action que constitue le métier des effets spéciaux. A une époque où tous les métiers composent avec les évolutions numériques, il est impérieux de valoriser les nouveaux métiers dans le pays ».

Ainsi, pendant près d'une heure, Sydney Kombo-Kitombo a exposé sur les effets spéciaux en s'appuyant sur les images, illustrations et vidéos de ses travaux réalisés dans certains films qui portent sa touche technico-artistique tels les "Gardiens de la galaxie", "L'ours Paddington", "La planète des singes : suprématie", "Avengers age of ultron"...:

Plusieurs fois distingué et sollicité pour partager son expérience aux jeunes, Sydney Kombo-Kintombo a déclaré, à invité la jeunesse congolaise à « travailler, se former, avoir la passion de son métier, et surtout se perfectionner en langue anglaise car la plupart des formations disponibles sont dispensées dans cette langue ».