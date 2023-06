Congo-Brazzaville: Gouvernance - Validation du Plan d'action sociale 2023-2026

La validation du Plan national d'action sociale et de son plan d'action, le 26 juin, à Brazzaville est une nouvelle étape que le Congo vient de franchir en matière de prise en charge des couches vulnérables, de gestion des catastrophes et des crises humanitaires tant dans la phase d'urgence que du relèvement.

« L'adoption du Plan national d'action sociale et son plan d'action témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer le bien-être des Congolais à travers un système adéquat et performant de protection sociale non contributive », a expliqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, évoquant la nécessité de rechercher de façon permanente les meilleures stratégies pour répondre efficacement à la demande sociale toujours croissante.

Les différentes actions planifiées dans le Plan national d'action sociale permettront au gouvernement de mettre en place un socle minimum de protection, conformément au Plan national de développement 2022-2026, à en croire la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

Toutes les parties prenantes ont apporté leurs pierres à l'édification de ce plan : partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement (AFD) et Expertise France ainsi que les organisations de la société civile et les bénéficiaires qui ont travaillé dans une approche inclusive. Il s'agit d'une synergie permettant d'éviter les dysfonctionnements dans la mise en oeuvre du Plan national d'action sociale en répondant avec efficacité aux divers défis sociaux auxquels le pays fait face. Pour sa part, le directeur de l'AFD, Maurizio Cascioli, a réitéré l'engagement de sa structure à accompagner le Congo dans la mise en oeuvre des actions contenues dans ce plan, aux côtés des autres partenaires.