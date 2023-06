Congo-Brazzaville: Championnat départemental du sport de travail - Belle entame pour les équipes de Crédit du Congo

La Ligue départementale du sport de travail de Pointe-Noire a lancé son championnat, le 24 juin, au stade Enrico-Mattei. En match d'ouverture, les équipes de Crédit du Congo ont respectivement battu Brasco, 2-1, au football, et l'As Conseil, 53-50, au nzango chez les dames. La cérémonie d'ouverture a été patronnée par le directeur départemental des Sports et de l'Education physique et sportive, Joseph Biangou Ndinga.

Quatre matches ont été programmés dans le cadre de la première journée du championnat. Au nzango, après la douche froide imposée par les femme de Brasco à la Coraf, 63 à 35, Crédit du Congo, qui jouait son premier match officiel dans ce championnat, s'est imposé face à l'AS Conseil, 53-50, pendant que l'équipe masculine de la même Banque a fait fléchir Spie sur le score de 2-1, au football. La seconde rencontre du football s'est achevée sur un score de parité d' un but partout entre Coraf et Spie.

A l'issue de cette première journée, le directeur général de Crédit du Congo, Hicham Fadili, s'est fixé l'objectif de remporter la compétition dans les deux disciplines, notamment au football et au nzango. « Je suis le plus heureux de cette première journée pour l'exploit de mes équipes qui se sont bien exprimées sur le terrain sans complexe. Nous cultivons, au sein de notre entreprise, les valeurs de cohésion par le sport. C'est pourquoi nous encourageons le personnel à le pratiquer », a-t-il laissé entendre.

Le président de la ligue du sport de travail, Peter Moka, a un grand défi à relever en organisant son premier championnat départemental. C'est, d'ailleurs, la raison de son appel aux entreprises publiques et privées et aux responsables des administrations publiques à se joindre à eux. « J'invite toutes les sociétés de la place à engagner les équipes au championnat, la compétitions est lancée mais vous êtes toujours les bienvenues. Le sport est un réel moteur de cohésion social permettant aux équipes d'atteindre un objectif commun et de s'encourager mutuellement», a t-il dit.

Pour sa part, le directeur départemental des Sports a félicité le bureau exécutif de la ligue de sport du travail pour le lancement du championnat, avant d'émettre son souhait de l'ouverture du championnat à d'autres disciplines sportives.