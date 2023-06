Afrique: Urbanisation en Afrique - 110 millions de nouveaux résidents urbains entre 2015 et 2020

L'Afrique connaît une croissance urbaine considérable et compte désormais 50 % de son territoire urbanisé, selon les dernières conclusions de la révision et de la mise à jour des données d'Africapolis 2023. Développée par le Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Csao/Ocde), Africapolis est la source d'information la plus complète sur les villes et l'urbanisation en Afrique.

. Selon un communiqué de presse, les nouvelles données montrent l'importante croissance des agglomérations urbaines existantes et recensent également l'émergence de centaines de nouveaux centres urbains depuis 2015 dans des zones généralement considérées comme rurales ; cela contribue ainsi à dresser le tableau le plus complet, à ce jour, de la géographie urbaine de l'Afrique.

«Les résultats préliminaires de la mise à jour 2023 indiquent qu'entre 2015 et 2020, les 54 pays d'Afrique ont gagné plus de 1 100 nouvelles agglomérations urbaines et 110 millions de nouveaux résidents urbains, soit une augmentation correspondant à plus de 150 % de la population française », lit-on dans le document.

La même source révèle que l'Afrique compte désormais au moins 8 500 agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants. En outre, les agglomérations existantes - y compris les villes et métropoles - ont vu leur superficie augmenter de 16 % entre 2015 et 2020. Le 21 juin, lors du lancement des données révisées et mises à jour, Luc Gnacadja, fondateur et président du groupe de réflexion et d'action Gps-Dev (Gouvernance et politiques pour le développement durable), ancien secrétaire exécutif de la Cnulcd et ancien ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme (Bénin), a souligné l'importance de réussir l'urbanisation en Afrique : Pour réussir l'urbanisation en Afrique, il faut transformer les informalités urbaines en atouts. (...)

%

Les informalités ont été des formes d'adaptation, des réponses ascendantes à des situations de fragmentation. Cela génère une grande agilité, une grande capacité d'innovation et potentiellement une aptitude à la revitalisation urbaine.