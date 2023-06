Algérie: E-paiement - Plus de 13 mns d'opérations effectuées via 'BaridiMob' les 5 premiers mois de 2023

ALGER — Plus de 13 millions d'opérations de paiement électronique ont été effectuées via l'application "Baridi Mob" durant les 5 premiers mois de 2023, a fait savoir lundi à Alger le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, prévoyant l'enregistrement de 32 millions d'opérations d'ici la fin de l'année en cours.

Le ministre présidait une rencontre organisée par Algérie poste (AP) sur "la numérisations des services monétaires d'Algérie poste et son rôle dans l'amélioration de l'inclusion financière" au Centre International des Conférences (CIC) "Abdellatif-Rahal", en présence de membres du gouvernement, et du conseiller du président de la République chargé des affaires économiques, Yacine Ould Moussa.

Dans le même contexte, le ministre a prévu "une hausse des montants des transactions via cette application courant 2023, de l'ordre de 370% par rapport à 2022".

Quant au paiement sur internet, le ministre a indiqué que les opérations réalisées via la Carte Edahabia durant la même période s'élèvent à "3 millions d'opérations et qui pourraient dépasser les 7 millions à fin 2023".

Soulignant la pleine adhésion de son secteur à la démarche des pouvoirs publics tendant à améliorer l'inclusion financière, M. Bibi Triki a affirmé qu'Algérie Poste a prouvé que les société algériennes "sont en mesure d'atteindre le leadership technologique".

%

Le ministre des Finances, Laaziz Faid a, de son côté, relevé que les efforts de numérisation du secteur financier en Algérie "ont été couronnés par de nombreux acquis, facilitant notamment les opérations financières quotidiennes, et l'accès des citoyens aux services".

S'agissant des chiffres, le ministre a assuré que le secteur financier de notre pays a connu "un bond qualitatif", en ce sens que le nombre de comptes bancaires en 2023 a atteint "20 millions de comptes domiciliés au niveau des banques, dont 12 millions comptes épargne".

Il a également fait état de "plus de 27 millions comptes postaux courant (CCP) et plus de 15 millions cartes interbancaires (CIB)", ce qui a augmenté les opérations de paiement via les terminaux de paiement électroniques (TPE), passées de 65.000 opérations en 2016 à 2,7 millions d'opérations en 2023".

Dans ce cadre, M. Faid a indiqué que les paiements via internet sont passés de 7.300 opérations en 2016 à 7.5 millions d'opérations jusqu'en juin 2022" avec plus de "340 e-commerçants inscrits au système de paiement électronique interbancaire".

Pour sa part, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a fait remarquer que la pandémie Covid-19 avait mis en évidence les avantages de l'utilisation du commerce et du paiement électroniques, inscrits désormais au centre de la nouvelle orientation économique mondiale.

La ministre de la Numérisation et des Statistiques, Meriem Benmouloud, a estimé, elle, que la généralisation du paiement et du commerce électroniques figure parmi les objectifs les plus "importants" du Plan d'action du gouvernement, affirmant que son département ministériel consacrait, dans le cadre de la Stratégie nationale de numérisation qu'il prépare, une place importante à la généralisation du paiement et de la certification électroniques compte tenu de leur importance dans la réalisation de la E-gouvernance.