Algérie: Hadj 2023 - Les imams algériens soulignent à Arafat la complémentarité entre religion et amour de la patrie

LA MECQUE — Les imams algériens ont souligné, mardi à Arafat, lors du prêche unifié au niveau des tentes de la Mission algérienne, la complémentarité entre religion et amour de la patrie, rappelant, depuis ce lieu saint, les sacrifices des chouhada et des moudjahidine pour libérer le pays.

Dans le prêche, prononcé en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, les imams ont rappelé l'importance de ce rite, qui représente l'étape la plus importante du Hadj, soulignant qu'à quelques jours de la célébration par l'Algérie de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse, c'était l'occasion de se remémorer les sacrifices des aïeux, qui ont payé un lourd tribut pour la liberté et l'indépendance.

Ils ont également rappelé le rôle des générations dans "la préservation du legs des chouhada et l'édification du pays", ajoutant qu'"il est de notre devoir envers la patrie, à partir de ces lieux saints, d'être ses meilleurs ambassadeurs, de contribuer à la préservation de sa sécurité et son unité et d'oeuvrer pour sa prospérité".

Dans le prêche, intitulé +Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'Univers+, les imams ont mis en avant les valeurs universelles sur lesquelles a insisté le Prophète (QSSSL) dans son dernier sermon, notamment la dignité humaine, la sacralité de l'Homme, la préservation de ses biens et de son honneur et l'égalité entre tous les Hommes, quelles que soient leurs nationalités et leurs appartenances", appelant tout un chacun à "perpétuer ses valeurs".

Ce jour de plus grand rassemblement sur terre doit être mis à profit pour diffuser ces valeurs universelles qui sont à même de remédier aux maux de la mondialisation matérialiste, ont estimé les imams.

Ils ont aussi appelé à suivre l'exemple du Prophète (QSSSL) en faisant preuve d'altruisme et de bienveillance envers les autres, notamment les personnes âgées et les malades, insistant sur la nécessité d'aider ces catégories à accomplir les rites du Hadj.

A ce propos, ils ont rappelé que les personnes âgées et les malades étaient dispensés de passer la nuit à Mina et pouvaient donc rejoindre leurs hôtels durant les jours de Tachriq, et ce, afin de protéger les pèlerins des risques de bousculades compte tenu de leur grand nombre cette année.