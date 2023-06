Madagascar: Mahajanga - Fête nationale sous divers aspects

Le rideau est tiré sur la célébration de la fête nationale du 26 juin à Mahajanga. Les manifestations ont été variées, mais le temps glacial a quelque peu refroidi l'ambiance.

Cette année, le 63e anniversaire de l'Indépendance a été marqué par plusieurs événements et activités qui ont duré plusieurs jours, comme de coutume. Hier, le temps glacial et la météo capricieuse ont refroidi l'engouement des habitants d'assister au traditionnel défilé militaire et des différents participants, devant l'hôtel de ville. Dès 5 heures du matin, comme de tradition à Mahajanga, les autorités dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, ont sillonné la ville en cortège et klaxon à fond pour réveiller les habitants.

« La célébration est ouverte. Que le thème de la célébration 'Malagasy miray hina, Madagasikara mandroso' soit universel et ressenti par tous », a déclaré le gouverneur, dans son discours d'ouverture des festivités. La place publique consacrée aux festivités était encore clairsemée vers 9 heures, contrairement aux précédentes éditions. Le public a été moins nombreux que d'habitude. Quelques invités et personnalités ponctuels ainsi que les forces de l'ordre sont arrivés un peu plus tôt, une heure avant la parade militaire, prévue à 10 heures.

Défilé de mode

Le préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, a procédé à la revue militaire accompagné par les commandants de la Gendarmerie nationale et celui des Forces armées, dix minutes avant le défilé. Les autorités locales ainsi que tous les notables et les chefs religieux et communautés étaient présents sur le podium.

Comme d'habitude, les différentes forces de l'ordre à pied et motorisé ont ouvert la parade. Puis, les représentants des élèves des écoles publiques et privées, des étudiants, des membres d'associations sportives, les pompiers, des représentants de la communauté musulmane et des Églises chrétiennes se sont succédé pour animer le défilé. Démonstration de tenue vestimentaire, de prouesse ainsi que des pas de danse ou des gestes techniques en arts martiaux ont illustré chaque passage, et provoqué des ovations.

La cérémonie de remise de décoration à des dizaines de récipiendaires a également précédé la parade, devant l'assistance sur la place de l'hôtel de ville. Vendredi matin, les autorités dirigées par le préfet de Mahajanga, ainsi que les différents responsables au niveau des forces de l'ordre, le CTD et STD ont pris part à l'habituelle marche sportive suivie d'une séance de zumba, devant l'hôtel de ville. Ce, en guise de lancement des manifestations de la fête nationale. Les habitants ont encore vaqué à leur occupation quotidienne, hier. Les marchés de Tsaramandroso, Mahabibo ainsi qu'Analakely ont été envahis.