Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Félix Tshisekedi prêche l'unité de l'Eglise et l'Etat

*Devant plus de 40.000 personnes réunies au Stade Kashala Bonzola de Mbuji-mayi pour la messe jubilaire de Mgr Bernard Kasanda, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêché l'unité entre l'Eglise et le pouvoir, en invitant l'Eglise d'être au milieu du village. « L'Etat et l'Eglise ont l'obligation de collaborer », a dit le Président Tshisekedi dans une allocution d'une dizaine de minutes, avant de renchérir, tout en fustigeant : »parmi vous, certains ont pris une tendance dangereuse qui pourrait nous diviser; je n'accepterai pas une telle dérive ».

A l'ouverture de cette célébration eucharistique, l'Evêque jubilaire a dit une prière spéciale pour le Président à qui Dieu a accordé 60 ans de vie. « Prions Dieu pour qu'il continue à faire du bien », a dit Mgr Bernard-Emmanuel Kasanda.

Par ailleurs, dans son homélie, le prédicateur du jour, Monseigneur Pierre-Célestin Tshitoko, Evêque du diocèse de Luebo dans la province voisine du Kasaï-Central, a exprimé la reconnaissance de tout le peuple kasaïen au Président Félix Tshisekedi.

« Vous nous avez touché par votre sollicitude paternelle spécialement envers les pauvres, les orphelins et les abandonnés; à combien d'élèves et des jeunes vous avez rendu la joie de vivre en supportant leurs études et en les protégeant de la méchanceté des hommes. Courageusement vous avez porté votre croix au quotidien », a, en substance, prêché Mgr Tshitoko.

Nommé Evêque auxiliaire de Mbuji-Mayi par le Pape Jean-Paul II à 44 ans, le 14 juin 1998, le jeune prélat a été confirmé à son siège épiscopal 11 ans plus tard. Outre sa mission prophétique, Mgr Bernard Kasanda est un notable engagé dans la cause de ses concitoyens.

Comme il a toujours fait en pareille circonstance, le Président Félix Tshisekedi a remis un véhicule tout terrain dernier cri à Mgr Bernard Kasanda pour son itinérance.