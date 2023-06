Afrique: Le Conor désigne Mazembe, V.Club, Lupopo et Dcmp pour la CAF

Fini le suspense ! La Fédération congolaise de football association (Fecofa), a fixé l'opinion ce lundi 26 juin, sur les équipes qui vont représenter le pays aux prochaines compétitions interclubs de la CAF, édition 2023-2024. Il s'agit du Tout-Puissant Mazembe et l'AS V.Club en Ligue des Champions ; tandis que DCMP et Saint Eloi Lupopo en Coupe de la Confédération. Le plus perdant c'est l'AS Maniema Union qui s'est retrouvée nulle part.

Le président du comité de normalisation, Dieudonné Sambi a écrit aux présidents de quatre clubs : «messieurs les présidents, nous avons le plaisir de vous informer que vos clubs ont satisfait à la procédure d'octroi de licence des clubs engagés aux interclubs de la CAF, saison 2023-2024 et nous vous prions de passer à la caisse de la FECOFA pour verser les frais administratifs y afférents pour le retrait de la licence, au plus tard le 30 juin 2023, dont le montant est de 2.500$ US. Il y a lieu de noter que la licence vous servira de preuve en cas de contrôle des officiels de la CAF, lors de vos différentes rencontres», a-t-il écrit dans cette correspondance dont une copie est parvenue à La Prospérité.

C'est la fin d'un feuilleton qui a défrayé le chronique sportive il a quelques jours lorsque le CONOR a publié un calendrier cumulé de quatre dernières éditions consécutif à la qualification aux interclubs, laissant Lupopo à côtés. Les voies se sont levées de partout pour crier à l'injustice, la pression aura été de taille, qui va finalement obliger le Conor à se rebiffer devant le Ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo mwana Kabulo.