Angola: Plus de 290 projets sociaux en cours à Luanda

Luanda — Deux cent 94 projets sont en cours pour répondre aux difficultés socio-économiques de la province de Luanda, a déclaré, lundi, le vice-gouverneur pour le secteur économique, Gilson Carmelino.

S'exprimant à l'ouverture du "1er campement de la jeunesse de Cacuaco", il a rappelé qu'à la fin de l'année dernière, il avait été approuvé le plan intégré de la province de Luanda pour le quinquennat 2023-2027, visant à répondre aux questions des voies de communication, d'approvisionnement en énergie et en eau, micro et macro drainage, éducation et santé.

Selon le responsable, l'accent est mis sur le secteur de l'éducation et de la santé, mais aussi sur l'assistance sociale, le logement, la sécurité publique et la création d'emplois.

Parallèlement, il est en cours d'élaboration des projets d'amélioration et de construction de centres de soutien à la pêche artisanale, de coopératives agricoles, de création et de soutien de coopératives de collecte des déchets solides , afin de promouvoir l'économie circulaire, l'encouragement continu du Programme de reconversion de l'Informalité pour la formalisation de l'économie (PREI), Kwenda, Prodesi et de lutte contre la pauvreté.

Selon le gouvernant, compte tenu la dimension de ces projets, il y aura des possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat pour les habitants de Luanda, prévoyant l'émergence de micro, petites, moyennes et grandes entreprises pour soutenir le gouvernement dans la réalisation des initiatives.

Gilson Carmelino a souligné que le pays se trouve "dans une période ferme de transition du rôle de l'État, passant d'acteur et opérateur économique au régulateur et catalyseur", ce qui, selon lui, ouvre la voie à l'émergence d'activités entrepreneuriales privées.

Pour cette raison, le Gouvernement provincial de Luanda salue l'initiative de l'administration municipale de Cacuaco de rassembler les jeunes dans un espace unique pour le partage et l'échange d'expériences, de manière à écouter directement de l'Exécutif les projets impactant existants.

Le 1er Campement de la Jeunesse de Cacuaco s'inscrit dans les 83 ans de l'élévation de cette région à la catégorie de ville et se déroulera du 26 juin à 1er juillet.