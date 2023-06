Angola: Ngeya va honorer des personnalités de la culture de l'Est du pays

Luena (Angola) — Les principales personnalités qui ont contribué à l'édification des coutumes et habitudes culturelles de la région Est du pays, composée des provinces de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte, pourront être honorées dans les prochaines éditions du Festival de musique et de danse régionale - Ngeya.

C'est ce qu'a informé le coordinateur artistique de l'organisation, le musicien Gabriel Tchiema, lorsqu'il procédait au bilan de la festivité qui s'est déroulée dans la ville de Luena, province du Moxico, les 23 et 24 de ce mois.

En plus des personnalités vivantes et à titre posthume, il a dit que les hommages pourraient s'étendre aux groupes folkloriques qui continuent à préserver et à diffuser les styles musicaux et les danses typiques des trois provinces de la région Est de l'Angola.

Quant à la réalisation de la première édition du festival, il juge positif le fait que l'événement ait sauvé et montré les traditions de la région en question, avec des chants et des instruments culturels qui "ont ressuscité" les traditions de la région, appelant à la nécessité de poursuivre ce type d'action dans les communautés.

Le Festival de Musique et Danse Régionale - Ngeya a été parrainé par la Société Minière de Catoca, dans le but de sauver le dialogue interculturel, la rencontre des générations et la construction de légats pour la promotion de la multi-culturalité de ces trois provinces de l'Angola.

Sans but compétitif, Ngeya a compté sur la participation de 11 groupes folkloriques, totalisant 126 artistes.

Après Lunda Norte, qui a organisé la phase expérimentale en 2022, et la Moxico la première édition, la province de Lunda Sul sera la scène de la deuxième édition, prévue en 2024.