Togo: Mieux aligner les ressources disponibles sur les priorités

Le Togo s'est engagé sur une gestion axée sur les résultats en encourageant les différents départements ministériels à opter pour les budgets-programmes.

Le terme 'budget-programme' fait référence à une approche de gestion budgétaire basée sur la planification et l'allocation de ressources en fonction des objectifs et des résultats attendus des programmes ou des activités.

Plutôt que de simplement allouer des ressources financières à des postes de dépenses spécifiques, le budget-programme vise à établir des liens clairs entre les dépenses et les résultats escomptés, en mettant l'accent sur la performance et l'efficacité de l'utilisation des ressources.

Dans le cadre d'un budget-programme, les ressources sont attribuées en fonction des priorités stratégiques et des objectifs fixés par une organisation ou une entité gouvernementale.

Chaque programme ou activité se voit attribuer un budget spécifique en fonction de ses objectifs, de ses activités prévues et des résultats attendus. Cela permet une meilleure responsabilisation et transparence dans l'utilisation des ressources, car les résultats peuvent être évalués en fonction des fonds alloués.

L'approche du budget-programme met l'accent sur la mesure de la performance et l'évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.

%

Elle favorise une gestion plus axée sur les résultats et permet de mieux aligner les ressources disponibles sur les priorités et les besoins identifiés. Cela peut contribuer à une utilisation plus efficace et efficiente des ressources, en évitant les gaspillages et en optimisant les résultats obtenus.

Tous les ministères ont l'obligation de déposer leur budget respectif auprès du secrétariat général du gouvernement.

Le ministère de l'Administration territoriale, notamment, s'es engagé dans cette stratégie de gestion plus efficace.

Les cadres de ce Département sont en séminaire pendant 5 jours à Tsévié afin de comprendre les mécanismes.

Une session organisée avec le soutien de la GIZ, la Coopération allemande.

Les avant-projets de budget 2024-2026 par nature de dépenses (personnel, achats de biens et services, subventions et transferts...) seront élaborés.

Les innovations des textes de la commande publique ainsi que le circuit de la dépense publique sont également à l'ordre du jour de cette formation.