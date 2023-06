Togo: Un instrument de planification globale du développement communal

Depuis 4 ans, le Togo dispose de 117 communes, fruit de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation.

La plus compliqué pour ces municipalités petites et grandes est d'élaborer un programme de développement à moyen terme

Elles sont censées se doter d'un PDC, un Plan de Développement Communal (PDC).

Il s'agit d'un document qui définit la stratégie de développement des communes.

Il comprend les lignes directrices de la commune concernant tous les aspects du développement communal, tels que le logement et la démographie, l'économie et l'emploi, l'environnement, la mobilité, les équipements, la politique sociale, le commerce, le tourisme, la culture, etc.

C'est donc un instrument de planification globale du développement communal.

Le PNUD et la GIZ (Coopération allemande) aident certaines municipalités à formaliser le PDC.

C'est le cas pour la commune de Golfe 5 (Lomé) qui l'a présenté mardi.

L'entité cherche à mobiliser 3 milliards de Fcfa sur 4 ans. L'essentiel sera assuré par les taxes et impôts locaux, par l'appui financier de l'Etat. Le reste devra être trouvé auprès des partenaires techniques et financiers et du secteur privé via des accords ponctuels de PPP.

Golfe 5 veut être une commune à gouvernance inclusive, moderne et performante, explique le maire, Kossi Aboka.