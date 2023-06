Congo-Kinshasa: Ituri - Les partis et regroupements appelés à ne pas attendre le dernier jour pour déposer les candidatures aux BRTC

Six bureaux de réception et traitement des candidatures (BRTC.) ont été ouverts le lundi 26 juin, dans les cinq chefs-lieux des territoires de Djugu, Mahagi, Aru, Mambasa, Irumu et la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri.

Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Jimmy Anga, cette première journée était consacrée au retrait des formulaires des candidatures.

Il demande aux partis politiques, regroupements et aux indépendants de se présenter à temps aux BRTC et de ne pas attendre le dernier jour pour recueillir des renseignements nécessaires.

Il revient sur les dispositions de la loi électorale qui fixe les modalités de cette opération :

« Les candidats indépendants ou alors les représentants des partis et regroupements politiques doivent se présenter minus de leur mandat, de leurs pièces d'identité dont la carte d'électeur pour retirer les formulaires. Une fois qu'ils auront retiré leurs formulaires, ils iront les remplir et annexer les pièces jointes. Les autres documents demandes et ramener les formulaires remplies à stylo bleu et en majuscules ».

Jimmy Ango rappelle que la caution est de 1million six cent mille francs congolais par candidat représenté.