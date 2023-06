Madagascar: Judo - Niamey African Open - Laura Rasoanaivo réalise un doublé

Le numéro 2 mondial des juniors, Laura Rasoanaivo, a confirmé sa suprématie à Niamey ce weekend. Elle a signé un doublé en raflant les médailles d'or des juniors et des séniors.

Une belle moisson. La championne d'Afrique juniore en titre, Laura Aina Rasoanaivo Razafy vient de confirmer sa suprématie dans le continent à Niamey. La médaillée d'or des derniers Jeux des Iles à Maurice en 2019 a signé un joli doublé chez les -70kg. Elle s'est hissée sur la plus haute marche du podium et a décroché la médaille d'or chez les seniors à l'Open africain de Niamey au Niger, dimanche. Trois judokates ont été engagées dans sa catégorie et ont disputé le tournoi en triangulaire ou en «Round Robin». Laura Rasoanaivo a disposé de la Camerounaise Biami Zita Ornella au premier combat avant de s'imposer contre la Sénégalaise Sonko Khadij.

Cette dernière a par la suite défait la même Camerounaise. En finale, le numéro 2 mondial chez les juniors confirme et bat la même Sénégalaise Sonko Khadij en duel final. Le vendredi 23 juin, Laura Aina Rasoanaivo Razafy a disputé la Coupe d'Afrique des juniors toujours à Niamey, capitale nigérienne. Seules deux judokates ont été engagées dans la catégorie des -70kg. Laura s'offre la médaille d'or en battant par ippon la Nigérienne Nassirou Assoumanou Kadidja, classée 26e mondiale.

Un doublé en or

Laura Rasoanaivo rajoute ainsi deux médailles d'or de plus en compétition africaine dans son palmarès et compte depuis le mois de mars, sept d'or et une de bronze. Elle a réalisé un doublé en arrachant les médailles d'or des juniores et seniores à l'Open de Tunis à la mi-mars. Elle a, par la suite, décroché la médaille d'or et celle de bronze à l'Open d'Alger, fin mars. Et elle a rajouté deux métaux précieux à l'Open de Luanda, début avril. Laura poursuivra sa tournée africaine après celle européenne. Dans son calendrier et sa quête du ticket olympique, elle disputera à la fin juillet, le championnat d'Afrique des juniores sur le sol malgache.