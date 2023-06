Madagascar: Karting - Championnat de Madagascar 2022 - Mahary Rabary s'adjuge le titre

Un champion en cache un autre. Nouvellement bachelier avec une mention Bien au bac français et comme « le bonheur ne vient jamais seul », Mahary Rabary vient de s'adjuger le titre de champion de Madagascar en karting dans la catégorie Elite après des batailles en dehors du circuit.

C'est le résultat d'une longue attente et des batailles judiciaires à la suite des injustices dont le nouveau champion a été victime. Comme c'est la justice qui a triomphé, Mahary Rabary vient de recevoir son trophée en tant que champion de Madagascar vendredi, au Grapes à Ankadivato. Le jeune prodige du karting malgache a remporté pour la deuxième fois d'affilée le titre du champion de Madagascar. Très à l'aise sur son kart numéro 119, Mahary Rabary a totalisé 513 points sur les trois victoires acquises en une saison. Son poursuivant direct est Eric Razafindralambo avec ses 425 points, suivi d'Olivier Ramiandrisoa en troisième position.

Dernière course

Un pilote très précoce et talentueux qui fait des jaloux sur le circuit du SRK d'Imerintsiatosika, Mahary Rabary est un jeune garçon très mûr pour son âge et il vise déjà loin sur son sport de prédilection. « Quand on parle de karting, on pense tout de suite que c'est juste faire tourner le volant, mais ce n'est pas du tout seulement ça. Il nécessite une force physique, mentale, une concentration maximale et une belle préparation.

C'est le résultat des efforts fournis durant toute l'année car dès que la saison est terminée, je me prépare déjà pour la prochaine saison afin d'être prêt le jour J et garder autant que possible le niveau pour se détacher des autres adversaires», confie le nouveau champion de Madagascar. Cette année, Mahary Babary ne court que quelques courses. « Ma dernière course au pays sera la troisième manche prévue le 23 juillet.

Je consacrerai davantage mon temps sur mes études à l'extérieur et s'il y a une opportunité, je pourrais continuer l'aventure avec le sport automobile à l'extérieur », conclut Mahary Rabary. Mahary n'a pas manqué de remercier ses mécanos. « Ils ont fait un travail formidable, le Kart a été toujours bien réglé, que ce soit pour le moteur ou le châssis; de même que ce soit dans les dépassements ou dans les passages de virages, j'étais toujours en confiance et quand il y avait des soucis ils trouvaient toujours des solutions. »