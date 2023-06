Sénégal: Kalidou Koulibaly - « J'ai échangé avec Aliou Cissé en venant à Al Hilal. C'était une décision très difficile »

Kalidou Koulibaly rejoint le championnat saoudien et le club d'Al Hilal pour une durée de 3 ans. Un choix mûrement réfléchi pour le défenseur qui n'a pas eu les réponses qu'il attendait de Chelsea et qui a souhaité aller chercher du temps de jeu en plus d'une sécurité financière. Capitaine des lions et champion d'Afrique en titre, Kalidou Koulibaly a échangé avec Aliou Cissé sur ce choix sportif. Evidemment le dernier mot revient au coach pour la sélection nationale, mais en attendant Kalidou Koulibaly n'est pas venu en Arabie Saoudite pour une préretraite.

« Je suis très content, très soulagé. C'était une décision très difficile. J'y ai beaucoup pensé. J'ai demandé conseil à ma famille, à mes proches, mes parents. Quand je leur en ai parlé, ils ont tout de suite dit oui. Après c'était à moi de faire le choix. J'ai décidé de poursuivre ma carrière à Al Hilal, ça me permet d'avoir du temps de jeu, de me préparer pour la Can 2023 mais aussi d'essayer de faire grandir le club et de gagner des trophées ici parce que je ne suis pas venu ici comme préretraite. Je suis venu ici pour montrer mes talents », a-t-il laissé entendre dans cet entretien accordé à 13tv .