Ile Maurice: Air Mauritius | Congés maladie - Les pilotes n'ont jamais présenté d'excuses

Le 6 octobre 2017, le conseil d'administration d'Air Mauritius (MK) a décidé de résilier les contrats de trois pilotes avec effet immédiat à la suite de «l'indisponibilité inhabituelle de certains pilotes», ce qui a mené à l'annulation de plusieurs vols. Selon le rapport présenté par le management, les premières conclusions avaient confirmé «une action préméditée et concertée». Or six ans après, dans le milieu des pilotes, on a voulu rétablir les faits.

«Cela n'a jamais été une grève déguisée, organisée. C'est la perception qu'a voulu véhiculer la direction de MK auprès du PM», explique une source. Selon elle, avant d'être limogé, l'ancien CEO Megh Pillay avait écrit une lettre pour dire stop aux «petits harcèlements des pilotes. (...) Les pilotes sont en sous-effectif. S'ils respectent les termes du contrat, la boîte ne tourne pas, c'est fini. Il y avait un backlog de plus de 4 000 congés pour 200 pilotes. En octobre 2017, la coupe était pleine et on a décidé de ne plus rendre service», explique notre source.

Notre interlocuteur fait ressortir que du fait que l'ancien commandant Patrick Hofman était l'un des pilotes, MK a sauté sur l'occasion. «Il était dans le collimateur de MK. Cela faisait un an qu'ils avaient décidé de le virer. Personne n'est venu dire qu'ils ont téléphoné à 22 pilotes qui n'ont pas décroché ce jour-là. Dix pilotes sur 200 tombent malades par jour (...) Ils ont fait croire cela au PM parce qu'ils voulaient la peau de Hofman et donner l'impression que c'était une grève déguisée.»

%

Si, selon MK, le commandant Frédéric Gébert avait été réintégré à son poste le 9 octobre «sous les mêmes conditions de son ancien contrat» après avoir envoyé une lettre d'excuses au conseil d'administration, notre source indique que la direction n'a jamais montré la lettre d'excuses. «À la MALPA (NdlR, syndicat des pilotes mauriciens), Frédéric Gébert disait qu'il allait écrire une lettre d'excuses. On lui a dit si tu t'excuses, tu reconnais que tu es coupable. Mais coupable de quoi ? On n'a jamais su ce que contenait de sa lettre. C'est un coup monté. Il a été utilisé pour dire que c'était une grève déguisée.»

Avec la mise en place du comité ad hoc pour étudier la réintégration des commandants Patrick Hofman et Bain Ulyate, notre source explique que ce dernier ne s'est jamais excusé. «Il y avait une espèce de fouillis de mots. Mais il n'y avait aucune excuse dedans.»