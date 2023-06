Madagascar: Examen officiel - Belle performance des candidats au CEPE à Antananarivo

Tous les résultats de l'examen du CEPE, session 2022, sont sortis. Le taux de réussite a augmenté dans les Cisco d'Antananarivo.

Les félicitations affluaient sur les réseaux sociaux, depuis la sortie des résultats de l'examen du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), ce weekend. Les résultats sont « bons », dans les circonscriptions d'Antananarivo (Cisco), selon les taux de réussite proclamés par le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont augmenté, par rapport aux deux précédentes sessions.

Antananarivo-ville affiche un taux de réussite de 77,10%, contre 75,70% en 2022 et 74,17% en 2021. Les taux de réussite ont été meilleurs dans la Cisco Antananarivo-Avaradrano, avec un taux de 84,24%, contre 82,63% en 2022, ainsi que dans la Cisco Antananarivo-Atsimondrano, qui a un taux de réussite de 83,74%, contre 82,63%, l'an dernier. « Les sujets d'examen ont été assez simples », lancent des enseignants de classe de 7e.

La plupart des candidats que nous avons interviewés ont, effectivement, trouvé les questions faciles. Même le problème, qui est, pourtant, la bête noire des candidats, à chaque session. D'autres enseignants indiquent que les questions ont été équilibrées. Et supposent que les efforts réalisés tout au long de l'année scolaire ont conduit à un meilleur résultat dans les écoles primaires publiques.

Manque de ressources

« Les enseignants ont suivi plusieurs formations. Les élèves ont également bénéficié de cours gratuits, grâce à des associations et à des étudiants d'université. Enfin, nous avons également constaté une amélioration de la compétence des candidats, suite aux trois examens blancs, effectués un mois et demi avant l'examen officiel», note un enseignant d'un établissement scolaire public.

Le renforcement de capacités des enseignants doit être poursuivi. Selon l'Unicef, au mois de septembre 2022, « à Madagascar, environ 70 % des éducateurs sont des enseignants communautaires (payés par les parents et la communauté), et le manque de compétences pédagogiques a un impact direct sur la qualité de l'éducation et de l'apprentissage ». Il n'est pas rare, ainsi, de voir des fautes commises par des enseignants, sur les tableaux noirs, dans les cahiers des élèves, dans des salles de classe à Ambovombe Androy, à Tolagnaro, et même dans la capitale.

« Le manque de ressources des établissements, la rémunération et la qualification insuffisante des enseignants, les classes surchargées et l'archaïsme des programmes d'enseignement entravent la capacité de nos enfants à réaliser leur plein potentiel », a expliqué Catherine Russell, directrice générale de l'Unicef, dans le cadre du sommet de Transformation de l'éducation au siège des Nations Unies à New York. Beaucoup de défis attendent, ainsi, le ministère de l'Education nationale, pour améliorer le niveau d'apprentissage des élèves.