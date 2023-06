Maroc: Théâtre - 81 projets subventionnés pour plus de 14 millions de dirhams pour la 1ère session de 2023

La commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans le secteur du théâtre a décidé de subventionner 81 projets sur l'ensemble des candidatures reçues, dans la cadre de l'appel à candidatures lancé parle ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, au titre de la 1ère session de l'année 2023.

Le montant des subventions octroyées au secteur du théâtre s'élève à 14.736.900 dirhams, réparti sur "la production et la promotion des oeuvres théâtrales" (39 projets soutenus sur un total de 233 dossiers déposés pour un montant de 6.934.000 DH) et aux "tournées théâtrales nationales" (13 projets sur un total de 28 dossiers déposés, pour un montant de 6.450.000 DH), indique le ministère sur son portail électronique.

Cette aide bénéficie également aux "résidences artistiques, l'écriture de textes théâtraux et les ateliers de formation" (21 projets sur 57 dossiers pour un montant de 692.900 DH) et "l'organisation ou la participation aux festivals et manifestations théâtrales" (5 projets sur 18 dossiers pour 480.000 DH) ainsi que "le théâtre de rue" (trois projets sur sept pour 180.000 DH).

Présidée par Hassan Nafali, la commission, qui s'est réunie entre le 9 mai et le 10 juin, est composée de Abdelmajid Fenich, Hassan Bahraoui, Zakaria Kassi Lahlou, Amal Benayyad, Saidia Ladib, Adil Madih, M'hamed Sallou, Meryem Zaïmi, Asmae Loukmani et Sidi Redouane Cherkaoui.

%

A l'issue de ses travaux, la commission a appelé à l'organisation de journées de formation au profit des responsables des troupes de théâtre et des porteurs de projets, par le ministère de tutelle ou par les syndicats et les associations professionnelles, afin de les initier aux techniques de constitution des dossiers de candidature.

La commission a, par ailleurs, souligné la nécessité de respecter les dispositions légales relatives à l'aide et les conditions réglementaires précisées dans les cahiers de charge. Elle a également recommandé de mettre en valeur les auteurs et écrivains marocains et arabes au lieu de se contenter des adaptations et des traductions, appelant les porteurs de projets (troupes de théâtre et personnes physiques) à oeuvrer pour mobiliser des ressources supplémentaires, à côté des subventions.

Les résultats détaillés des projets subventionnés sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication - Département de la Culture "www.minculture.gov.ma".