Maroc: Botola Pro D1. 15 ans après, l'AS FAR renoue avec le sacre

Victoire pathétique du Onze olympique

L'AS FAR a remporté le titre 2022-2023 de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, à la faveur de sa victoire chez l'Ittihad de Tanger (2-3) en match de la 30e et dernière journée, disputé vendredi au Grand Stade de Tanger.

Grâce à ce succès, les Militaires ont porté leur actif à 67 points en tête de la Botola et n'ont pas pu être rejoints par leur poursuivant immédiat le Wydad de Casablanca (66 pts). L'AS FAR décroche ainsi son treizième titre du championnat après ses sacres en 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970, 1983-1984, 1986-1987, 1988-1989, 2004-2005 et 2007-2008.

Ce sacre intervient après une saison presque parfaite des Militaires qui ont totalisé 20 victoires et sept nuls, contre seulement trois défaites face au FUS de Rabat (1-0/11e journée), au Raja de Casablanca (1-0/14e journée) et au Hassania d'Agadir (2-1/22e journée).

Les moments décisifs de ce parcours ont été, sans nul doute, les matches de la double confrontation contre le Wydad, tenant du titre et concurrent immédiat dans la course au sacre. Les Militaires ont frappé fort à l'aller (3-0) à domicile lors de la neuvième journée, avant de ramener un nul in extremis (1-1) au temps additionnel, lors de la 24è journée, du complexe sportif Mohammed V.

Les victoires les plus éclatantes de l'AS FAR lors de cette saison ont été signées lors de la 4è journée contre le Difaa Hassani El Jadidi (4-1), la 15è sur Ittihad Tanger (4 - 0) et la 17e sur la pelouse de Renaissance de Berkane (1 - 4).

Toutefois, la saison du club de la capitale n'était pas sans embûches et a même connu des périodes de méforme qui lui ont coûté une fin de parcours décevante en Coupe de la CAF, en Coupe du Trône et en Coupe du Roi Salmane des clubs champions.

Ces mésaventures ont d'ailleurs conduit à une séparation à l'amiable avec l'entraîneur français Fernando Da Cruz, fin mai dernier, conjuguée à la désignation d'Aziz Samadi pour le remplacer, en plus de la nomination de Houcine Ammouta au poste de manager général du club.

Ce remaniement aurait pu bouleverser le parcours de l'AS FAR à un virage décisif du championnat, son dernier espoir de sauver la saison, mais la nouvelle direction technique a pu gérer les derniers matches cruciaux pour ce précieux sacre.

Force est de constater que ce titre n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un travail judicieux qui a commencé depuis quelques années et qui a donné ses premiers fruits quand l'AS FAR a occupé durant les deux dernières saisons la 3è place du championnat, synonyme de qualification pour la Coupe de la CAF.

Cette progression augure une saison 2023-2024 prometteuse pour les Militaires qui auront à défendre leur titre et à s'imposer sur le plan continental, après deux tentatives successives infructueuses.