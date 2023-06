Guinée: Aliou Bah du MoDeL - « ...La transition est conduite de façon solitaire et arrogante... »

À Labé pour célébrer l'Aïd El Kebir avec ses proches, le leader du Model, Aliou Bah en a profité pour partager son analyse sur la transition en cours dans notre pays.

Pour le jeune leader, l'avènement de la junte dirigée par le colonel Mamadou Doumbouya est passé de l'espoir au désenchantement :

"La situation au début avait suscité beaucoup d'espoirs, maintenant, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que la manière dont la transition est conduite est solitaire et parfois même arrogante.

Nous avions espéré au début que toutes les forces allaient être mobilisées pour qu'on tire les leçons du passé et qu'on essaye de projeter la Guinée sur un meilleur futur et sur des bases plus saines..."

À l'aune du regard de l'engagé politique qu'est le leader du Model, il y a une sorte de régénérescence des vieilles habitudes de l'alphagouvernance :

"...On le remarque que le même système a régénéré et les objectifs annoncés sont loin de la réalité, dans le sens où un processus électoral clair devrait amorcé à l'issue d'un dialogue inclusif qui allait donner de la légitimité aux idées et résolutions qui allaient être prises, ça n'a pas été le cas et malheureusement il y a eu une mouvance de la transition et une opposition de la transition..." .

Aliou Bah estime qu'on aurait dû avoir un large consensus qui aurait permis d'aboutir sur un calendrier sûr et que chacun puisse avoir de la visibilité sur les intentions et les actes.

Un tel élan aurait permis aux électeurs de s'inscrire sur les listes et aux candidats à toutes les élections de manifester leur candidature dans l'espoir d'obtenir le suffrage des guinéens. Chose qui est non faite et qui n'affiche aucune perspective de le faire.