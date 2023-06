Egypte: L'attente de la nouvelle loi sur le statut personnel des chrétiens se prolonge

Le Caire - — Le texte de la nouvelle loi sur le statut personnel des chrétiens égyptiens est prêt depuis un certain temps déjà, mais diverses raisons et circonstances continuent à en retarder l'approbation et la promulgation, plusieurs fois annoncée comme imminente par les responsables politiques et ecclésiaux égyptiens. L'évêque copte Anba Paula, dans un récent discours dans les médias locaux, a fait référence à des détails qui peuvent au moins partiellement expliquer le retard de l'approbation parlementaire de la loi. Le texte de loi sur le statut personnel des chrétiens", a rappelé l'évêque copte, "est pratiquement terminé et n'est pas soumis à l'approbation du Parlement pour la simple raison que les institutions égyptiennes ont l'intention d'apporter en même temps un certain nombre d'amendements non négligeables aux lois définissant le statut personnel des citoyens musulmans".

Le Président égyptien Abdel Fattah al Sisi a fait valoir à plusieurs reprises l'urgence d'une révision complète de la législation nationale sur le statut personnel et le droit de la famille, montrant que la question ne se limite pas à la révision des règles spécifiques réservées aux chrétiens. En mai 2022 (voir Fides 11/5/2022), Al Sisi avait précisé que la législation sur le statut personnel et le droit de la famille devait être équilibrée et prévoir des contre-mesures adéquates également pour contrer des phénomènes insidieux tels que l'augmentation vertigineuse des divorces. Déjà à l'époque, les déclarations du Président al Sisi avaient laissé entendre que ce sont surtout les objections des autorités et des tenants de l'islam qui entravent l'approbation finale de la nouvelle législation sur le statut personnel, en particulier sur la question du divorce. Le Président avait également exprimé sa crainte que le taux élevé de divorce en Egypte et les lois sur le mariage, la répudiation et le divorce actuellement en vigueur, qui sont très pénalisantes pour les femmes, soient également à l'origine de la diminution du nombre de mariages.

La révision de la loi sur le statut personnel des chrétiens égyptiens, attendue depuis des décennies par l'Église copte orthodoxe et les autres Églises et Communautés ecclésiales présentes en Égypte, s'est achevée au cours du premier semestre 2021 (voir Fides 6/7/2021). Le processus de révision a nécessité pas moins de 16 sessions de travail, accueillies au Ministère, qui ont réuni des experts, des fonctionnaires des départements gouvernementaux et des représentants des différentes confessions chrétiennes, convoqués par les autorités civiles afin d'affiner le texte et d'obtenir le consensus de toutes les Églises et communautés ecclésiales sur la formulation de tous les articles du projet de loi.

L'implication des Églises et des communautés ecclésiales présentes en Égypte dans le long processus de rédaction d'une nouvelle loi sur le statut personnel avait déjà commencé en 2014 (voir Fides 22/11/2014). Déjà à cette époque, le Ministère de la Justice avait soumis un projet de loi aux responsables des différentes Églises, en leur demandant d'étudier le texte et d'envoyer leurs considérations sur la question dans un bref délai. L'achèvement du projet a pris beaucoup de temps, principalement en raison des négociations visant à assurer la formulation d'un texte qui, tout en étant uniforme, protégerait les différentes approches de l'Église sur des questions telles que la séparation conjugale et le divorce, qui sont réglementées différemment par les diverses confessions chrétiennes. Le projet de texte législatif unitaire, élaboré par consensus par les représentants des différentes Églises et communautés ecclésiales, a été remis aux autorités gouvernementales le 15 octobre 2020.