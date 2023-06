Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Juin2023

Côte d’Ivoire : Gestion des finances publiques- Moussa Sanogo présente les orientations budgétaires pour la période 2024-2026

Le cycle budgétaire pour l’année 2024 a démarré le lundi 26 juin 2023, à l’hémicycle au Plateau, avec le passage du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, devant la commission des affaires économiques et financières (CAEF) de l’Assemblée nationale, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire institué avec le Parlement depuis le basculement de la gestion budgétaire en mode budget-programme effectif depuis 2020. Le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEF) 2024-2026, qui définit les orientations budgétaires et économiques pour les trois prochaines années à venir, a servi de base à des échanges que le ministre a jugé « enrichissants, fructueux, féconds », ayant permis d’aborder de façon approfondie des questions touchant à la vie de la nation. Il a déclaré que le DPBEF 2024-2026 s’appuie sur une prévision de croissance du PIB de 7,1% en moyenne annuelle sur cette période, l’inflation devant être contenue à 2,4% en moyenne sur la période, en dessous de la norme communautaire de 3% maximum. (Source :abaidjan.net)

Tchad: Conseil national de transition- Le projet de nouvelle Constitution adopté

Un projet de nouvelle Constitution proposé par le gouvernement a été adopté ce 27 juin 2023 à Ndjamena par 96 % des membres du Conseil national de transition (CNT) réunis dans les locaux de l’Assemblée nationale. Ce texte, censé instaurer un retour à l’ordre constitutionnel et mettre fin à la transition ayant suivi la mort de l’ex-président Idriss Déby, sera soumis à référendum dans les prochains mois. Au Tchad, après avoir débattu jusque tard dans la nuit du 26 au 27 juin 2023, les membres du Conseil national de transition (CNT) viennent d'adopter le projet de nouvelle Constitution proposé par le gouvernement. Sans surprise, c’est une large victoire pour le « oui ». 96 % des conseillers de transition ayant voté en faveur de la nouvelle Constitution : 174 pour, 3 absentions, 4 contre, et 16 absents. C’est un grand pas en avant dans le processus de transition, selon un ministre. Pour le gouvernement, il s’agit avant tout de légitimer le pouvoir actuel, avec un retour à l’ordre constitutionnel mettant fin à la transition dans les délais impartis. (Source : Rfi)

Sénégal : Kalidou Koulibaly- Argent, religion, la star s’explique sur sa signature en Arabie Saoudite

Le défenseur des lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, a expliqué la motivation qui l’a poussé à rejoindre l’Arbaie saoudite, principalement sa signature au club Al-Hilal. Comme tous jeunes qui rêve de devenir des joueurs professionnels, la première motivation est de mettre à l’abri sa famille, tel est l’ambition première de Kalidou Koulibaly. « L'argent a un poids : j'aiderai tous mes proches à bien vivre. On a commencé la construction d'une clinique pédiatrique dans le village de mes parents (...) J'ai beaucoup de projets pour aider les jeunes. », a exprimé K.K selon le média Actu foot. Bien vrai que cela est une priorité pour le défenseur de 32 ans pour faire parler son cœur et aider sa famille, bien plus que ça compte pour lui, dixit-il, « Je suis musulman et, sur le plan religieux, j'arrive donc dans le pays idéal pour moi et pour toute ma famille ». Pour rappel, Kalidou Koulibaly a signé à Al-Hilal la semaine écoulée pour un contrat de 3 ans. (Source :adakar.com)

Niger : Début du Hadj 2023- Les pèlerins nigériens sur le site sacré d’Arafat hier

Après plusieurs jours de «Ziyara» à Médine, ponctués de prières, et de méditations à la Mosquée du Prophète Muhammad PSL, les pèlerins du Niger ont rallié la cité sainte de la Mecque. A la Masjid Al Haram, ils ont répété leurs prières et leurs invocations pour leurs familles, pour leurs parents, et pour le retour de la paix dans les parties meurtries de notre pays. Hier matin, ils se sont rendus sur le site sacré de Minâ pour le début du Hadj proprement dit. C’est à partir de cette bourgade située à quelques encablures de la Mecque, que commence véritablement le rite du Hadj après l’engagement et le port du «Ihram» (linge blanc servant de tenue pour le pèlerin) depuis le lieu d’hébergement de la Mecque. Ce matin, ils vont se rendre sur le site sacré d’Arafat pour un rite qui les mènera par la suite à Muzdalifa avant de retourner à Minâ. Aujourd’hui, neuvième jour du mois, les pèlerins se rendent à Arafât après une nuit passé sur le site de Minâ. Arafat est étymologiquement interprété comme le «lieu de la connaissance». C’est à un rite immobile que l’homme est ici convié. Comme l’enseigne la tradition islamique, c’est à Arafât, qu’Adam et Ève, chassés du paradis, se rejoignirent et se reconnurent. (Source : Le Soleil)

Maroc : Aïd Al-Adha- Saisie de 420 têtes d’ovins et de caprins et destruction de 260 T de déchets de volaille

Les opérations de contrôle réalisées dans le cadre des commissions locales mixtes ont permis de saisir 420 têtes d’ovins et de caprins dans les villages et de détruire 260 tonnes de déchets de volaille, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki. En réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers, M. Sadiki a révélé que ces opérations ont également abouti à la destruction de 100 litres, 900 comprimés et 192 sacs de médicaments vétérinaires non autorisés, ajoutant que 14 procès d’infraction ont été soumis au parquet général, dont 5 cas liés au transport de déchets de volaille et 9 autres relatifs à la vente de médicaments vétérinaires non autorités. (Source : Map)

Afrique du Sud : Epidémie de choléra- Le bilan s’élève à 43 morts

L’épidémie de choléra en Afrique du Sud a fait jusqu'à présent 43 morts dans cinq provinces du pays, a affirmé dimanche le porte-parole du ministère de la Santé, Foster Mohale. Mohale a indiqué dans un communiqué que la province de Gauteng était à l’origine de la plupart des décès, 35 personnes ayant succombé à la maladie d’origine hydrique au cours des dernières années. La province a enregistré 89% des 197 cas confirmés dans le pays, dont 176 ont été signalés dans trois de ses districts. Selon le porte-parole, le pays a enregistré 1.045 cas suspects de choléra dans 15 des 52 districts des cinq provinces du pays. Il a appelé le public à se conformer strictement à l’hygiène personnelle, en particulier lors de la préparation des aliments dans les réunions sociales et les funérailles. (Source : Apa)