Sénégal: BRVM - Embellie de toutes les activités du marché ce 27 juin 2023.

Toutes les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une embellie au terme de la séance de cotation de ce mardi 27 juin 2023.

La valeur des transactions est ainsi passée de 449,479 millions la veille à 779,218 millions ce 27 juin 2023.

La hausse constatée la veille au niveau des indices se poursuit. C'est dans ce sens que l'indice composite enregistre une progression de 0,38% à 198,20 points contre 197,44 points la veille. L'indice BRVM 30 a aussi gagné 0,37% à 99,36 points contre 98,99 points la veille. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui enregistre une hausse de 0,34% à 101,86 points contre 101,51 points la veille.

La tendance haussière est aussi perceptible au niveau de la capitalisation boursière du marché des actions qui passe de 7345,454 milliards de FCFA la veille à 7373,378 milliards de FCFA ce 27 juin 2023, soit une augmentation de 27,924 milliards de FCFA.

Quant à celle du marché obligataire, elle enregistre une hausse de 164,696 milliards, à 10170,687milliards de FCFA contre 10005,991 5 milliards de FCFA la veille. Cette hausse provient de la première cotation des emprunts obligataires du Benin dénommés TPBJ 5,70% 2023-2030 et TPBJ 6,20% 2023-2038 pour une capitalisation boursière totale de 165 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 1 475 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 4,25% à 6 985 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 2,69% à 2 100 FCFA), BOA Bénin (plus 2,50% à 5 940 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,15% à 2 850 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,61% à 745 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 585 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,91% à 770 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 0,74% à 2 700 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 0,71% à 7 640 FCFA).