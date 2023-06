Sénégal: Conseil présidentiel de l'investissement - Relance des quatre groupes de travail

Ce 27 juin 2023, Madame Oulimata Sarr, Ministre de l'Économie du Plan et de la Coopération, en compagnie de Abdoulaye Baldé, Directeur général de l'Apix-S.A, a présidé l'atelier de relance des quatre groupes de travail du Conseil présidentiel de l'investissement (Cpi) au Sénégal.

Selon un post du ministère de l'Economie, cet atelier, conforme aux directives du Président Macky Sall, ouvre un nouvel horizon pour proposer des réformes innovantes, dynamisant davantage le secteur privé. La Ministre Sarr a mis en évidence le rôle crucial du dialogue structuré et régulier entre les secteurs public et privé pour une meilleure prise en charge des préoccupations. Elle a souligné la démarche participative et inclusive du Sénégal dans l'élaboration de la Stratégie nationale de développement du secteur privé (Sndsp), un pilier pour atteindre l'objectif d'émergence économique du pays.

«Le Conseil présidentiel de l'investissement a été l'instigateur de réformes majeures grâce au Programme de réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires et la compétitivité (Preac). La Ministre Sarr a rappelé l'augmentation significative des investissements privés nationaux et internationaux, portée par des allègements dans les délais et des coûts dans de nombreux domaines. En parallèle, des investissements conséquents ont été effectués dans les infrastructures et l'énergie par le Sénégal, renforçant ainsi la compétitivité du pays », lit-on dans le document.

En conclusion , Madame la Ministre a incité à des discussions constructives et à l'émergence de solutions concrètes pour dynamiser le développement du secteur privé. Réaffirmant l'engagement du Gouvernement à soutenir les ambitions du secteur privé, elle a invité les participants à se joindre au premier Forum «Invest in Senegal ». Ce forum, attendu pour accueillir près de 2000 participants, se positionne comme le rendez-vous incontournable du secteur privé autour des projets et programmes phares du Sénégal.