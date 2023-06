Afrique Australe: Le Comité des Comptes de la SADC fait l'éloge du Parlement angolais

Luanda — Le président du Comité des comptes publics de la SADC (SADCOPAC), Warren Mwambazi, a salué aujourd'hui mardi à Luanda le rôle du Parlement angolais dans le système de contrôle des comptes publics.

Le député zambien, qui s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le président en exercice de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, a déclaré que, ces derniers temps, l'Angola est très actif dans cet exercice, dans lequel le pays joue un rôle important au niveau national de cette organisation régionale.

"Nous sommes heureux de savoir que l'Angola est maintenant très actif", a-t-il dit, ajoutant que l'une des missions de sa délégation est la formation des membres des commissions parlementaires des comptes publics.

Il a défendu le travail continu dans le système d'inspection et exprimé le souhait de voir le processus de plus en plus renforcé dans le pays, à travers l'Assemblée nationale et la Cour des comptes.

Selon lui, il est important d'analyser dans quelle mesure la reddition des comptes peut augmenter le PIB national, d'évaluer le respect par le gouvernement de cette procédure, visant la prospérité du peuple, ainsi que de voir les possibilités pour le Parlement angolais d'aider dans le fonctionnement de ce comité régional.

L'interlocuteur a également souligné la nécessité d'échanger des expériences et de comparer des référentiels sur la gestion des comptes publics, puisque le processus est mené dans d'autres pays de la région, comme par exemple le Mozambique, le Malawi et la Tanzanie.

Warren Mwambazi a conduit une délégation de cinq membres du SADCOPAC, des députés du Malawi, d'Eswatini, du Mozambique, d'Afrique du Sud et de Tanzanie, qui doit visiter, toujours ce mardi, la Cour des comptes et les ministères des Finances et des Télécommunications, des Technologies de l'Information et du Social Communication.

Son séjour en Angola s'inscrit dans le cadre du programme de formation de l'institution sur le processus d'inspection des finances publiques.